ДУК отремонтировал подъезд только после предписания Госжилинспекции

Домоуправляющая компания отреагировала на просьбы жильцов и отремонтировала подъезд, только после предписания Госжилинспекции Нижегородской области. Качество выполненных работ проверили инспекторы ГЖИ 19 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители дома №22 по улице Карла Маркса обратились в инспекцию в январе и сообщили о плохом состоянии подъезда.

Проведя проверку, представители ГЖИ выдали ДУКу предписание с требованием провести ремонт до мая.

Работы были выполнены раньше. В этом убедилась консультант Нижегородского заречного отдела Госжилинспекции Нижегородской области Екатерина Соловьева, которая осталась довольна результатом.

ДУК отремонтировал подъезд только после предписания ГосжилинспекцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Видим, что домоуправляющая компания исполнила предписание. Ремонт подъезда проведен в течение двух месяцев, его качество хорошее. Немаловажно, что при ремонте системы освещения были установлены датчики движения», - отметила Екатерина Соловьева.

Рабочие восстановили штукатурный слой, побелили потолок и покрасили стены. Была также заменена плитка на полу. Как рассказала заместитель директора по производству ДУКа Канавинского района Татьяна Пахарева, в подъезде появились новые пластиковые окна, а в ближайшем будущем запланирована установка металлической двери.

В подъезде установили новые пластиковые окнаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В домоуправляющей компании также заверили, что до конца года отремонтируют все подъезды в доме. График уже согласовали с жильцами.

Напомним, усилить контроль за деятельностью управляющих компаний поручил Госжилинспекции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Особое внимание сотрудники ГЖИ должны сосредоточить на качестве коммунальных услуг и своевременной реакции на обращения населения.