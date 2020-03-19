2020-03-19T16:46:24+03:00
Общество

ДУК отремонтировал подъезд только после предписания Госжилинспекции

Ремонт продлился два месяца
Елена КАРАЛ
Поделиться:
ДУК отремонтировал подъезд только после предписания ГосжилинспекцииДУК отремонтировал подъезд только после предписания ГосжилинспекцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Изменить размер текста:

Домоуправляющая компания отреагировала на просьбы жильцов и отремонтировала подъезд, только после предписания Госжилинспекции Нижегородской области. Качество выполненных работ проверили инспекторы ГЖИ 19 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители дома №22 по улице Карла Маркса обратились в инспекцию в январе и сообщили о плохом состоянии подъезда.

Проведя проверку, представители ГЖИ выдали ДУКу предписание с требованием провести ремонт до мая.

Работы были выполнены раньше. В этом убедилась консультант Нижегородского заречного отдела Госжилинспекции Нижегородской области Екатерина Соловьева, которая осталась довольна результатом.

ДУК отремонтировал подъезд только после предписания Госжилинспекции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

ДУК отремонтировал подъезд только после предписания ГосжилинспекцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Видим, что домоуправляющая компания исполнила предписание. Ремонт подъезда проведен в течение двух месяцев, его качество хорошее. Немаловажно, что при ремонте системы освещения были установлены датчики движения», - отметила Екатерина Соловьева.

Рабочие восстановили штукатурный слой, побелили потолок и покрасили стены. Была также заменена плитка на полу. Как рассказала заместитель директора по производству ДУКа Канавинского района Татьяна Пахарева, в подъезде появились новые пластиковые окна, а в ближайшем будущем запланирована установка металлической двери.

В подъезде установили новые пластиковые окна Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В подъезде установили новые пластиковые окнаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В домоуправляющей компании также заверили, что до конца года отремонтируют все подъезды в доме. График уже согласовали с жильцами.

Напомним, усилить контроль за деятельностью управляющих компаний поручил Госжилинспекции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Особое внимание сотрудники ГЖИ должны сосредоточить на качестве коммунальных услуг и своевременной реакции на обращения населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало
19 марта - День рождения Егора Гайдара, одного из основных руководителей и реформаторов России 90-х годов (скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет)
Новости 24
В Нижегородской области сегодня ожидаются грозы
700 миллионов рублей планируется выделить на ремонт медорганизаций в 2020 году
Губернатор Нижегородской области сдал кровь на типирование
Суды Нижегородской области переходят на особый режим работы
На заседании рабочей группы обсудили восстановление прав обманутых дольщиков
Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки
140 нижегородских предпринимателей получат особые меры поддержки
Денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег»
Виктор Краснов: «Излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему»
На нижегородском трамплине завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни
Нижегородцы согласны на достройку дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней с привлечением инвестора