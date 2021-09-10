«Предметы старины здесь вылавливали и раньше»: Дайверы нашли в Нижегородской области ядро времён Ивана Грозного

За 6 дней экспедиции дайверами было исследовано около 80 гектаров береговой линии. Фото: предоставлено дайвинг клубом подводного плавания «ДИВО»

Ядро предположительно времён Ивана Грозного обнаружили в акватории Волги в районе села Работки Нижегородской области. Необычную находку из-под толщи воды достали дайверы клуба подводного плавания «Диво» из Орла. «Комсомолка» пообщалась с одним из участников экспедиции и узнала, как продвигается работа.

- Мы приехали в населённый пункт Работки на 12 дней. Экспедиция у нас комплексная, исследуем Волгу совместно с сотрудниками Института археологии РАН, - рассказал руководитель пресс-службы клуба «Диво» Станислав Трофимов.

Экспедиция проводится в районе села Работки. Фото: предоставлено дайвинг клубом подводного плавания «ДИВО»

За 6 дней экспедиции дайверами было исследовано около 80 гектаров береговой линии, разведку дна проводили как сами водолазы – они совершали визуальный осмотр, так и с помощью техники: гидролокатора и специальных подводных металлодетекторов. Погружение в среднем проводится на глубину 8-10 метров.

- Каждый день погода разнообразная, то солнце, то дождь. В день меняется по несколько раз. Конечно, для экспедиции это сложно, но дайверы работают под водой, а для них нет плохой погоды, - подчеркнул Станислав Трофимов.

Разведку дна проводили с помощью гидролокатора и специальных подводных металлодетекторов. Фото: предоставлено дайвинг клубом подводного плавания «ДИВО»

Однако некоторые сложности всё-таки возникают. Например, дискомфорт дайверам доставляет сильное течение и не очень хорошая видимость под водой, примерно в полтора метра.

- На дне Волги очень много металлических предметов, это и остатки деятельности людей, и предметы быта, но на 5 день экспедиции дайверу удалось найти ядро в илистых отложениях дна с помощью подводного металлодетектора, - рассказал руководитель пресс-службы клуба «Диво».

Погружение в среднем проводится на глубину 8-10 метров. Фото: предоставлено дайвинг клубом подводного плавания «ДИВО»

Ядро было осмотрено научным сотрудником ИА РАН Олегом Радюшем, который сказал, что существует вероятность того, что оно относится к временам похода Ивана Грозного на Казань. Пока что о ядре точно ничего утверждать нельзя, потому что сначала необходимо провести исследование и археологически анализы.

- Требуется дальнейшее исследование этого места и поиск следов «Работкинского инцидента», когда на Волге, вероятно, была сосредоточена вся направлявшаяся к Казани русская артиллерия, - пояснил Станислав Трофимов.

Экспедиция проводится совместно с сотрудниками Института археологии РАН. Фото: предоставлено дайвинг клубом подводного плавания «ДИВО»

К слову, первое упоминание о селе Работки встречается в XVI веке. Как повествуют старинные легенды, тогда в этих местах было много разбойников и они часто нападали на купеческие суда. А вот зимой 1548 года недалеко от Работок произошел неприятный случай с тяжёлой артиллерией молодого государя Ивана IV, направлявшегося на борьбу с Казанским ханством.

Вот что об этом писал Николай Карамзин: «Когда царь… прибыл на остров Работку, вся Волга покрылась водою: лед треснул, снаряд огнестрельный провалился и множество людей погибло».

Дискомфорт дайверам доставляет сильное течение. Фото: предоставлено дайвинг клубом подводного плавания «ДИВО»

Предполагается, что артиллерийский наряд, который взяли в военный поход, из-за сложного рельефа местности тащили по реке, но неожиданная оттепель привела к тому, что орудия затонули в устье реки Работки.

На дне Волги очень много металлических предметов. Фото: предоставлено дайвинг клубом подводного плавания «ДИВО»

- Мы ходили по селу и общались с местными жителями, многие говорят, что рыбаками здесь неоднократно вылавливались ядра и какие-то исторические предметы, - упомянул руководитель пресс-службы клуба «Диво».

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