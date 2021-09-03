«Засунул в коробку и перебросил через забор»: Нижегородец, подкинувший щенка в приют, поразил зоозащитников своей жестокостью

Животное получило травмы и находится на лечении. Фото: скрин из видео. Источник: группа вконтакте "Волонтеры Сострадания НН | Путь к счастью"

История, поражающая своим безразличием и жестокостью, накануне произошла в Нижнем Новгороде. Неизвестный мужчина подкинул коробку со щенком в приют, перебросив через забор. Животное получило травмы. Об этом в соцсетях сообщили зоозащитники.

- Мы столкнулись с осенним обострением шизофрении. Человек, который сделал это, если его еще можно назвать человеком, явно не в своем уме, - подписали публикацию с ужасающими кадрами.

Случившееся произошло 2 сентября в 8:30 утра, за несколько часов до открытия приюта. На видеозаписи с наружных камер хорошо видно, как мужчина средних лет некоторое время постоял у приюта, входа на территорию не нашел и решил просто перекинуть коробку с собакой через забор высотой около 2,5 метров.

- Щенок очень сильно ударился, - рассказали «Комсомолке» в приюте «Сострадание НН». – Мы, когда достали его из этой коробки, подумали, что у него черепно-мозговая травма, потому что было нарушение координации, шаткая походка, отказ от еды, вялость, рвота.

Животное сразу же доставили в ветеринарный госпиталь на осмотр, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга и назначили лечение на две недели. В настоящее время за щенком ухаживают в приюте и уже скоро ему планируют искать новый дом.

Сейчас состояние малышки стабильное. Фото: группа вконтакте "Волонтеры Сострадания НН | Путь к счастью"

- В коробке, заклеенной скотчем, оказался щенок-девочка, ей всего 2,5-3 месяца, - уточнили зоозащитники. – Сегодня она начала самостоятельно кушать, в принципе, состояние животного стабильное.

Естественно, на первом месте у работников приюта стояло здоровье щенка, как только оно стабилизируется, то начнутся и поиски «живодёра».

- Скоро напишем заявление в полицию для того, чтобы найти этого человека и привлечь к ответственности, - подчеркнули в приюте «Сострадание НН».

Сейчас сбора денег для помощи щенку нет, однако нижегородцы, желающие оказать хоть какую-то поддержку, могут принести для крохи консервы для щенят.

- Собака оказалась домашней, она очень контактная и ласковая, знает человека и не боится его. Это вовсе не уличный щенок, - подытожили зоозащитники.

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