Специалисты объяснили происхождение таинственного желтого дыма в Дзержинске

Неизвестный объект находился на въезде в город напротив пивоваренного завода. Фото: скрин из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Очередную пугающую находку на днях обнаружили жители Дзержинска – кубовую ёмкость со струящимся из неё жёлтым дымом. Неизвестный объект было видно издалека, он находился на въезде в город напротив пивоваренного завода. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

- У нас в Дзержинске это уже норма?! – взволнованно поинтересовался местный.

На кадрах видео заметно, что около куба также имеется разлив химической жидкости, который зарывает песком небольшой трактор.

За объяснением увиденного «Комсомолка» обратилась в администрацию Дзержинска, где нам рассказали, что эксперты уже провели обследование территории. На участке земли вдоль ограждения по улице Красноармейская, 19в, ни техники, ни самой ёмкости уже не было, зато виднелись небольшие следы разлива жидкости черного цвета. Специалисты также почувствовали запах азотной кислоты.

- По результатам анализа проб почвы и описанию из полученной информации можно заключить, что в данном месте мог быть пролив из ёмкости с концентрированной (дымящей) азотной кислотой, которая при разложении (в естественных условиях) выделяет диоксид азота, представляющий из себя газ желто-бурого цвета с характерным резким запахом, - сообщили в администрации Дзержинска.

На данный момент все материалы направлены в полицию, чтобы установить, кто нарушил требования в области охраны окружающей среды. Затем к нарушителю будут приняты меры административного воздействия.

Смотреть видеосюжет Жёлтый дым в Дзержинске

Справка:

Азотная кислота относится к умеренно опасным веществам 3 класса опасности, утилизация азотной кислоты может быть проведена сильным разбавлением водой.

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