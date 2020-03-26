Нижегородцы покупают SIM-карты онлайн и с доставкой на дом

Tele2 подвела итоги работы сегмента электронной коммерции в 2019 году. Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми пользователями цифрового канала стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Лидером по динамике роста стала Курганская область с почти двукратным ростом активаций – 96%. На втором месте оказалась Еврейская АО, где подключения через цифровой канал выросли на 94%. Далее в списке лидеров следуют регионы Сибири и Урала – Красноярск и Екатеринбург с результатом 85% и 81% соответственно. Столичный регион, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория, показал прирост подключений SIM-карт через сайт на уровне 58%.

Среди регионов Приволжья самый высокий рост подключений через интернет-магазин Tele2 показала Самарская область с результатом 33%. На втором месте – Чувашия, где за год количество новых подключений выросло на 23%, на третьем – Нижегородская область, где прирост составил 14%.

Оператор проанализировал, какую долю подключений составляет переход клиентов по MNP. Услуга популярна среди абонентов, и Tele2 является лидером рынка по числу перенесенных в ее сеть номеров. Особенно сильные результаты у Tele2 в столичном регионе, где MNP-баланс составляет 10 к 1 (на десять пришедших клиентов от Tele2 уходит всего один абонент). В Москве на MNP-переходы приходится 14% от всех подключений через сайт. Чуть опережает Москву и область по этому показателю Центр России, где этот показатель достиг 15%. В списке лидеров также регионы Байкала и Дальнего Востока, где доля MNP-подключений составила 12%. Аналогичный результат зафиксирован на Волге. Северо-Запад показал долю в 10%.

При заказе SIM-карты абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета на сети оператора. Tele2 оценила, какая доля продаж приходится на интернет-тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Лидером по покупке этих тарифов стал Урал, где их выбирают 55% пользователей. На втором месте – регионы Центральной России (51%), а вот третье и четвертое места достались регионам Юга и Волги с долями 41% и 40% соответственно.

Самыми активными пользователями сайта стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 37% от общего числа посетителей. Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.

При заказе в интернет-магазине Tele2 покупатели могут самостоятельно забрать свою покупку из ближайшего салона связи оператора или оформить бесплатную доставку курьерской службой. Возможность получить SIM-карту не выходя из дома есть в большинстве крупных населенных пунктах регионов Приволжья. Сроки доставки варьируются от одного до четырех дней.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

«Динамика подключений популярных интернет-тарифов подтверждает рост проникновения пакетных продуктов в нашей базе. Таким образом, аудитория Tele2 становится все более «цифровой», а наши интерфейсы все лучше адаптируются к текущим запросам клиентов: мы стараемся развивать и поддерживать эффективный микс онлайн- и офлайн-точек контакта с пользователями. Так, например, при оформлении онлайн-заказа многие клиенты выбирают получение SIM-карты в одном из салонов нашей розничной сети, масштаб которой позволяет забрать заказ быстро и удобно».