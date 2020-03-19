Семь лет прошло с момента пересадки костного мозга Екатерине Румянцевой от ее генетического близнеца Себастиана Бауэра. Несколько лет назад девушка выжила только благодаря тому, что в Саксонии нашелся человек, готовый поделиться с ней своими стволовыми клетками.

Аутоимунное заболевание крови у Кати обнаружили в 2011 году. За этим последовала дюжина курсов химиотерапии и долгое лечение. В итоге потребовался донор, которого в России не нашлось, поэтому поиски продолжились в других странах.

В один прекрасный день абсолютного генетического близнеца Екатерины обнаружили в Германии. Тогда Себатьян учился в инженерном институте. Вдруг молодому студенту поступил звонок – требовались его стволовые клетки. Не раздумывая, он сразу поехал в клинику, чтобы стать донором.

- Я стал донором, когда служил в армии. Меня спросили: «Хочу ли я присоединиться к банку доноров?» Я сказал: «Безусловно». Любой в такой ситуации так бы сказал. И где-то через год мне позвонили, - рассказал Себастьян.

Стволовые клетки были сданы в медицинском центре города Дассау. Кому именно необходима помощь, парень тогда не знал. Лишь через два года, когда стало ясно, что пересадка была удачной, Екатерина получила контакты донора и написала ему.

Нижегородка встретилась со своим спасителем из Германии спустя семь лет. ФОТО:rdkm.rusfond.ru

Спустя годы, 27 –летний Себастиана и 32 –летняя Екатерина Румянцева встретились на конференции Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, сообщил портал «Открытые НКО». Встречу организовал Национальный регистр доноров костного мозга.

- В первую очередь я хочу его обнять и поблагодарить за то, что 7 лет назад он спас мне жизнь, — призналась Екатерина.

Встретившись, генетические близнецы обменялись подарками. Девушка повязала Себастиану на шею шарфик и вручила кружку с символикой Чемпионата мира по футболу, ведь парень увлекается этим спортом. Получил саксонский гость в подарок и большой тульский пряник.

Себастьян обнял Екатерину и подарил ей цветы.

- Какой красивый! – воскликнула Катя, увидев своего спасителя.

Сейчас у девушки все хорошо, она работает в Нижнем Новгороде бухгалтером, а Себастиан – заядлый путешественник. Он объехал всю страну на машине, а последний год прожил в Австралии.

На конференции молодой человек рассказал, что в Германии потенциальными донорами являются почти все его друзья. Вступить в регистр там очень просто, так как все необходимое для анализа присылается по почте.

Сейчас в Германии насчитывается почти 9 миллионнов потенциальных доноров. В России же их число пока не превышает 130 тысяч человек.

Как отметила руководитель отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга Евгения Лобачева, этого мало для страны, где ежегодно в трансплантации костного мозга нуждается до 5000 человек разных возрастов.

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