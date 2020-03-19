2020-03-19T19:35:31+03:00
Общество

Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде начнут с маршрутов общественного транспорта

Сейчас районные администрации составляют предварительные перечни дорог для проведения ямочного ремонта
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде начнут с маршрутов общественного транспорта.Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде начнут с маршрутов общественного транспорта.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ранняя весна в этом году обнажила еще одну проблему – большое количество ям и выбоин на дорогах. Поэтому уже сейчас в районных администрациях начали составляться предварительные перечни дорог для проведения ямочного ремонта.

- Для безопасности дорожного движения до 15 мая будет проводиться ямочный ремонт автомобильных дорог категорий «А», «Б» с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием маршрутов общественного городского транспорта. Также в первую очередь войдут участки автомобильных дорог, требующие незамедлительного ремонта, - рассказали «Комсомолке» в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. - С 15 мая до конца сезона будет проводиться ямочный ремонт автомобильных дорог категории «В» и внутриквартальных проездов. Также планируется устранение вновь появляющихся дефектов дорожного покрытия.

Что касается частного сектора, то здесь ремонт будет производиться с применением асфальтобетонного среза (гранулята). Это связано с поступлением большого количества жалоб на плохое состояние проезжей части и невозможностью включить эти дороги в перечень.

- Ямочный ремонт – это вынужденная мера, позволяющая хоть как-то продлить срок службы дорожного полотна, - напомнили в департаменте дорожного хозяйства. – На участках автомобильных дорог, включенных в программу «Безопасные и качественные дороги 2020», выполнение ямочного ремонта нецелесообразно. Для обеспечения безопасности дорожного движения на таких участках будут устранены крупные выбоины до начала проведения ремонтных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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