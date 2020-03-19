2020-03-19T14:59:12+03:00
Общество

«Я мечтал быть донором со службы в армии»: Нижегородский полицейский стал донором для онкобольных

В регистр доноров костного мозга молодой человек вступил еще пять лет назад
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородский полицейский стал донором для онкобольных.Нижегородский полицейский стал донором для онкобольных.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
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Сотрудник нижегородской полиции Егор Корякин стал настоящим героем для своих сослуживцев. Причем для этого ему не пришлось ни ловить преступников, ни брать штурмом бандитскую группировку. Его героизм оказался куда добрее и незаметнее.

- Я мечтал стать донором крови еще со времен службы в армии. Как раз в ту пору мне частенько попадалась информация об онкобольных детях, - признался 26-летний младший лейтенант Егор Корякин. – Однако тогда по медицинским показаниям я не смог стать донором. После демобилизации желание стать донором стало для меня настоящей жизненной целью.

Тем не менее, осуществить свое желание сразу у него не получилось. Вскоре после армии он пошел служить в органы внутренних дел. И, казалось бы, уже забыл о своей давней мечте. Как вдруг пять лет назад ему поступило неожиданное предложение.

О донорстве молодой человек мечтал с юности. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

О донорстве молодой человек мечтал с юности.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Когда я сдавал кровь, мне предложили вступить в регистр доноров костного мозга. Не раздумывая, я согласился, - вспоминает Егор Корякин. – И вот в октябре 2019 года мне сообщили, что моя кровь необходима для трансплантации костного мозга, а мои клетки генетически схожи с клетками онкобольного человека.

Узнав о планах молодого человека, руководство нижегородской полиции поддержало его и отпустило на сдачу костного мозга в город Киров.

- Эта процедура оказалась абсолютно безболезненной, - поделился впечатлениями полицейский. – Длилась она в течение пяти часов. На самом деле

стать донором костного мозга – это простой способ помочь. Нужно просто приехать и сдать кровь - это, как отправить СМС-перевод на счёт нуждающегося в поддержке и помощи человека.

Нижегородский полицейский стал донором для онкобольных.Видео: ГУ МВД по Нижегородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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