«Я мечтал быть донором со службы в армии»: Нижегородский полицейский стал донором для онкобольных
Сотрудник нижегородской полиции Егор Корякин стал настоящим героем для своих сослуживцев. Причем для этого ему не пришлось ни ловить преступников, ни брать штурмом бандитскую группировку. Его героизм оказался куда добрее и незаметнее.
- Я мечтал стать донором крови еще со времен службы в армии. Как раз в ту пору мне частенько попадалась информация об онкобольных детях, - признался 26-летний младший лейтенант Егор Корякин. – Однако тогда по медицинским показаниям я не смог стать донором. После демобилизации желание стать донором стало для меня настоящей жизненной целью.
Тем не менее, осуществить свое желание сразу у него не получилось. Вскоре после армии он пошел служить в органы внутренних дел. И, казалось бы, уже забыл о своей давней мечте. Как вдруг пять лет назад ему поступило неожиданное предложение.
О донорстве молодой человек мечтал с юности.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
- Когда я сдавал кровь, мне предложили вступить в регистр доноров костного мозга. Не раздумывая, я согласился, - вспоминает Егор Корякин. – И вот в октябре 2019 года мне сообщили, что моя кровь необходима для трансплантации костного мозга, а мои клетки генетически схожи с клетками онкобольного человека.
Узнав о планах молодого человека, руководство нижегородской полиции поддержало его и отпустило на сдачу костного мозга в город Киров.
- Эта процедура оказалась абсолютно безболезненной, - поделился впечатлениями полицейский. – Длилась она в течение пяти часов. На самом деле
стать донором костного мозга – это простой способ помочь. Нужно просто приехать и сдать кровь - это, как отправить СМС-перевод на счёт нуждающегося в поддержке и помощи человека.
Нижегородский полицейский стал донором для онкобольных.Видео: ГУ МВД по Нижегородской области
ИСТОЧНИК KP.RU