2020-03-18T19:09:54+03:00
Общество

Шуваловскую свалку ликвидируют в течение трех лет

Теперь она официально включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Шуваловскую свалку ликвидируют в течение трех лет.Шуваловскую свалку ликвидируют в течение трех лет.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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На днях Шуваловская свалка, расположенная за кладбищем «Красная Этна» в Ленинском районе, была официально включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Соответствующий приказ был подписан 16 марта министерством природных ресурсов и экологии России.

- Ликвидация свалки отходов на территории Шуваловской промзоны площадью 17,9 га будет проводиться при помощи механической сепарации свалочных масс на фракции. В результате, будут выделены отходов, пригодные для повторного использования и утилизации, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Непригодные к утилизации фракции отходов будут размещаться на территории, включенной в государственный реестр объектов размещения отходов. Все нарушенные земли будут рекультивированы.

После рекультивации земли должны вернуться в хозяйственный оборот. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

После рекультивации земли должны вернуться в хозяйственный оборот.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как ожидается, 75% всех свалочных масс здесь будет направлено на утилизацию, а освободившиеся земельные участки будут возвращены в хозяйственный оборот.

- В соответствии с заключением экспертизы стоимость работ по ликвидации свалки составляет 1,3 миллиарда рублей, - говорится в сообщении. - Срок проведения работ — 34 месяца.

Что делать с освободившейся землей, будет решаться позднее. Есть вероятность, что на этом участке будет создана новая озелененная территория.

- Хотел бы напомнить, что проект рекультивации предусматривает именно ликвидацию свалки, а не ее консервацию, - отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Благодаря этому проекту городу будет возвращен большой участок земли, который можно будет впоследствии превратить в озелененную территорию.

К слову, работы по ликвидации Шуваловской свалки могут начаться уже в этом году. А весь проект займет не более трех лет.

- Это позволит Нижегородской области достичь необходимых показателей федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», - рассказал министр Нижегородской области Денис Егоров. - Также подчеркну, что включение объекта в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде позволяет нам получить поддержку из федерального бюджета. Общий размер софинансирования из федерального бюджета на 2020-2022 годы составит 997,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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