Денис Миронов: «Активная позиция потребителя – мощный аргумент для продавцов»

Директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Денис Миронов рассказал Евгении Орловой в проекте «Герои Волги» о том, как мошенники обманывают простых жителей, предлагая дистанционную или очень быструю поверку счетчиков, и как с этим бороться.

- Совсем недавно отмечался Всемирный день потребителя. Собственно, об этом мы с Вами и будем говорить. Все мы – потребители товаров и услуг. Очень часто приходится защищать свои права. Я знаю, что Нижегородский ЦСМ тоже принимает в этом непосредственное участие и помогает другим потребителям. Объясните, как вы это делаете и как людям защищать свои права грамотно?

- В 2019 году была утверждена госпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области». Среди участников реализации программы – ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области. В частности, мы занимаемся популяризацией закона о защите прав потребителей, в социальных сетях публикуем лайфхаки, что делать в той или иной ситуации. Также рассказываем о качественных товарах, работах и услугах, которые предлагают нижегородские предприятия, оказываем услуги по сертификации продукции, проводим испытания, занимаемся метрологическим обеспечением предприятий – спектр услуг у центра как у государственного учреждения системы Росстандарта очень широк.

- Вы сказали, что работаете с потребителями. Получается, что вы взяли на себя, так скажем, воспитательную функцию?

- Я бы сказал, что она социальная или просветительская. Мы объясняем людям, что качество не бывает дешевым. Проводим социальные проекты (акция в Дзержинске «Честные весы – честная торговля», проверка корректной работы тонометров у населения, акция «Честный шиномонтаж» и т.д.). Наша цель – поднять грамотность нижегородского потребителя товаров и услуг еще на одну ступень вверх. Судя, по отзывам и обратной связи, нам это удается.

- Как Ваша организация участвует в этих процессах?

- То, что вы стали потребителями некачественного товара, вы понимаете очень быстро. Например, когда в бак не долили бензин, когда вас обвесили на рынке. В таких случаях в торговой точке обязательно есть уголок потребителя, где указаны необходимые телефоны, куда можно обратиться или пожаловаться.

Существенным прорывов в плане ориентирования покупателя на рынке качественной продукции считаю федеральный проект Росстандарта «Национальная система сертификации» (НСС). Это добровольная сертификация, подтверждающая полное соответствие продукции и услуг современным стандартам. Мы каждый месяц собираем «качественную корзину потребителя» из продуктов, которые вошли в проект и подтвердили свое безупречное качество.

- А если речь идет о счетчиках воды…

Есть приборы учета, которые нуждаются в периодической поверке. Здесь появилась ниша для мошенников, которые предлагают провести поверку дистанционно. А сегодня это невозможно! Это мошенничество – когда вам дают бумагу, которая стоит копейки, а вы остаетесь с не поверенным счетчиком. При этом многие не догадываются, что в 70 процентах случаев такой прибор врет не в пользу своего владельца. Скупой платит дважды, а в нашем случае – трижды, и даже четырежды.

- Так как быть жителям, пользователям счетчиков? На что обращать внимание при покупке и поверке?

- Когда вы покупаете новый счетчик, он уже прошел первичную поверку на предприятии. Надо просто купить его в специализированном магазине, а не с рук, где дадут паспорт с датой поверки. Вы купили, поставили его, ТСЖ или ДУК его опломбирует, он начнет работать. Проходит время, вас начинают атаковать компании с информацией, что необходимо провести поверку за небольшие деньги – якобы к вам просто придет человек и выпишет бумажку. В принципе, эта бумага будет обладать реквизитами компании, которая, возможно, даже существует. Но это мошенничество, так как по факту услугу вам не оказали. Вообще.

- А как должно быть правильно?

- Когда вы обращаетесь в аккредитованную организацию, к вам придет метролог, у него должно быть с собой оборудование. Стоит обратить внимание, что за три минуты поверить счетчик невозможно. В случае. Если прибору учета поверку не прошел, производится его замена или ремонт. Наша организация помогает и с тем, и с другим.

- Часто к вам обращаются люди с «пустыми» бумажками о поверке, которые ничего не значат?

- К сожалению, такие инциденты были. Хочу подчеркнуть, что проводить поверку и выдавать свидетельство имеют право только аккредитованные компании. Со списком можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по аккредитации. Сверяйте регистрационный номер аттестованной компании с номером, указанным на сайте ФСА, – они должны совпадать. Обращайте внимание на наличие знака поверки. Как правило, он представляет собой оттиск или наклейку-голограмму. В свою очередь, оттиск клейма должен содержать индивидуальный шифр поверителя, который присваивается конкретному лицу.

- Сейчас, когда очень много нарушений в разных сферах, может ли человек самостоятельно защитить свои права? Или все-таки нужна помощь организации, которая на этом специализируется?

- В первую очередь спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Без самого человека ничего не произойдет. Активная позиция потребителя – своего рода общественный контроль, инструмент, который мотивирует продавцов совершенствоваться и становиться лучше. Когда покупатели смогут контролировать процесс, а продавцы будут понимать, что лучше работать честно, тогда качество сферы услуг повысится.

Что делать потребителю? В большинстве случаев достаточно письменного обращения в организацию, которая предоставила некачественный товар или некачественную услугу. Этот механизм работает: поставщики и продавцы понимают, что с рук просто так это может не сойти и просто жалобой потребителя не закончится. Легче решить проблему здесь и сейчас. Если же вдруг этого не происходит, существуют надзорные и контролирующие органы, Роспотребнадзор, прокуратура, службы метеорологического контроля.

- Когда потребителю стоит идти именно к вам?

- К нам нужно идти, чтобы подтвердить качество товара. Мы проведем исследования в рамках наших компетенций, выдадим на руки протокол экспертизы. Это будет юридический документ, с которым можно обращаться в судебные инстанции.

- Я знаю, что клиентоориентированность – это одна из ваших отличительных черт, и вы всегда стараетесь сделать так, чтобы к вам было проще и понятнее обращаться. Какие последние достижения в этом плане были? Стало ли проще обращаться в ЦСМ?

- Основная часть наших клиентов – юридические лица. Для физических лиц мы тоже создали отдельную страницу на сайте, отдельную возможность заказать выезд на дом метролога для поверки, записаться заранее на сдачу образцов к определенному времени. Скоро у нас появится комфортная зона ожидания, которая сейчас модернизируется. Человек будет проводить там не более 15-20 минут, а если заранее записался, то в течение считанных минут.

- Чувствуете ли вы, что потребительская культура в регионе растет? Активно ли пополняется рейтинг добросовестных производителей?

- Каждый товар найдет своего потребителя. Мы - за честный рынок, четные отношения «продавец – покупатель». За то, чтобы каждый товар стоил своих денег. Производитель уже начинает понимать, что покупатель платит рублем за качество. Вот почему реестр добросовестных производителей (я сейчас о реестре НСС) постоянно пополняется. Хотел бы обратиться к тем, кто не знает, как стать участником проекта – вся информация – на сайте ЦСМ. Добро пожаловать в ряды производителей продукции, за качество которой отвечает ЦСМ!