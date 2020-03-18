Вместе с наступлением весны в Нижегородской области активизировались клещи – в настоящее время в городе уже зарегистрировано два случая присасывания. Один из пострадавших обратился в больницу Канавинского района, а другой – Нижегородского района.

- С 9 марта в Нижегородской области начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, - говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей не зарегистрировано. По данным на 13 марта, в регионе было зарегистрировано два обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей на территории Канавинского и Нижегородского районов.

Вместе с тем в Нижегородской области ежегодно проводятся акарицидные обработки. В течение последних десяти лет объемы проведенных обработок превышают запланированные.

- С каждым годом растут объемы финансирования, запланированные на проведение акарицидных обработок, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. – При этом проводится вакцинация. В этом году в регионе планируется привить пять тысяч человек, входящих в профессиональную группу риска.

БДИ!

Как обезопасить себя от встречи с клещами?

- При посещении лесов и озелененных территорий, одевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу.

- Не располагайтесь на отдых в тенистых местах с высокой травой. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх.

- При выборе места стоянки и ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы.

- Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете.

- Каждые 10-15 минут необходимо проводить собственный и взаимный осмотр на наличие клещей.

- В случае присасывания клеща обратитесь за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если произошло присасывание клеща?

Следует как можно быстрее обратиться в больницу с паспортом и полисом ОМС для удаления клеща и проведения лабораторного исследования. Это можно сделать:

* в лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по адресу Нижневолжская набережная, дом 2.

- в бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области по адресу город Шахунья улица Революционная, дом 32.