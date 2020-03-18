Самый крупный телефонный обман пенсионерки в России: Мошенники выманили у нижегородки почти 10 миллионов рублей

То, что именно пенсионеры чаще всего попадаются на удочку мошенников, ни для кого не секрет. Однако на этот раз преступники превзошли сами себя – у беззащитной старушки они выманили…почти 10 миллионов рублей!

- Все началось с того, что незадолго до Нового года мне начали поступать странные звонки, - вспоминает 82-летняя Зинаида Аркадьевна (имя героини изменено – прим. Ред.) – Звонили и мужчины, и женщины – и всегда с разных номеров. Все они в один голос уверяли, что мне положена компенсация за покупку лекарств и медицинских аппаратов. Я и поверила!

Правда, обещанную компенсацию пенсионерка должна была получить не просто так, а предварительно заплатив налог. И вот тут-то и начинается самое интересное.

- Чтобы заплатить этот налог мне пришлось снять все свои сбережения во всех банках, - признается старушка. – 11 января я перечислила им 331 тысячу рублей, 16 января – 826 тысяч рублей, на следующий день – миллион рублей.

Дальше – больше. Мошенники стали являться за «налогом» уже лично, а не ждать почтовых переводов.

- На остановке «Улица Бориса Панина» ко мне подошел молодой человек. Высокий такой – примерно метр восемьдесят, - вспоминает бабушка. – Короткие темные волосы, черное пальто. Сказал, что зовут его Суспицын Герман Александрович, и я должна передать ему новый платеж. В тот день я отдала ему 1 миллион 200 тысяч рублей.

После этого мошенники принимали от Зинаиды Аркадьевны платежи «по мелочи»: когда 200 тысяч рублей, когда триста. В конечном итоге за два месяца пенсионерка отдала им почти 10 миллионов рублей!

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Установить личность подозреваемых пока не удалось.

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