2020-03-18T10:15:46+03:00
Общество

Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса

Кроме того, Tele2 организует для этих клиентов справочную SMS-рассылку
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 заботится о клиентах за границей, которые не могут вылететь в Россию из-за нехватки вывозных рейсов из стран Евросоюза и СНГ. Чтобы эти абоненты оставались на связи в экстренной ситуации и могли получать информацию онлайн, компания предложила им «Безлимитный интернет за границей» на день бесплатно.

В странах Евросоюза и СНГ из-за коронавируса пока остаются несколько десятков тысяч абонентов Tele2. Из-за ограничения авиасообщения с этими территориями многие клиенты Tele2 пока не могут вернуться в Россию. Для связи с родными и близкими, мониторинга ситуации и получения актуальной информации о мерах борьбы с коронавирусом на первый план выходит возможность доступа к сети. Абоненты Tele2 могут бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» до конца дня 18 марта по московскому времени.

Кроме того, Tele2 организует для этих клиентов справочную SMS-рассылку. В сообщениях указаны телефоны посольств и консульств тех стран, на территории которых оказались абоненты.

Всем клиентам Tele2, находящимся в Европе и странах СНГ, теперь доступна услуга «На доверии». Абоненты, которые сами активируют услугу, смогут продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 руб.

Помимо особых мер в роуминге, компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу. Это справочные телефоны 7 (495) 870 45 09 и 7 (499) 251 83 00. Кроме того, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика.

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