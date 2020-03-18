2020-03-18T09:44:13+03:00
Происшествия

«Квартира или миллион»: В Нижнем Новгороде неизвестные напали на водителя ГАЗели и избили его, требуя деньги

Сейчас мошенников разыскивают правоохранительные органы
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
В Нижнем Новгороде неизвестные напали на водителя ГАЗели и избили его, требуя деньгиВ Нижнем Новгороде неизвестные напали на водителя ГАЗели и избили его, требуя деньгиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В конце февраля в Нижнем Новгороде неизвестные напали на водителя ГАЗели и потребовали у него деньги или недвижимость. Сначала они насильно держали мужчину в машине, а потом привезли в квартиру, где продолжили издевательства.

Инцидент произошел 25 февраля около 11 часов вечера на Верхнепечерской улице - прямо во дворе жилого дома злоумышленники засунули пострадавшего в машину и начали избивать.

-Они требовали, чтобы я переписал на них свою квартиру или отдал долговую расписку на один миллион рублей, - рассказал нижегородец правоохранительным органам.

Но мужчина сопротивлялся - тогда неизвестные привезли его в квартиру на улице Радио, где насильно удерживали несколько часов, продолжали избивать и требовать расписку.

Истерзанному нижегородцу чудом удалось сбежать - он обратился в полицию. По словам источника «Комсомольской правды», сейчас злоумышленников ищут. Известно, что одному из них предположительно около 25 лет и он ездит на автомобиле марки «Форд Фокус».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
СК России: Возбуждено новое дело по факту обстрела посольства России в Киеве
Украинским националистам придется ответить за то, что они cтреляли и взрывали петарды, а затем сорвали со здания дипломатического представительства Государственный флаг Российской Федерации
Новости 24
«Ситуация с коронавирусом – штатная», - замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов
В Нижегородской области в 2019 году ликвидировано 468 свалок
«При организации голосования за поправки в Конституцию мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию», - Глеб Никитин
Нижегородскую управляющую компанию обвиняют в неуплате налогов
Нижегородский Роспотребнадзор проведет «День открытых дверей для предпринимателей»
В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и ветреная погода
160 представителей НКО стали участниками Съезда «ВМЕСТЕ!» в Нижнем Новгороде
У нижегородских таксистов за нарушения могут изъять автомобиль
Уникальные объекты декора найдены в нижегородском Литературном музее
Нижегородская область сэкономила на торгах около 3,5 миллиона рублей
Более 650 млн рублей получат города Нижегородской области на ремонт дорог после зимы
«Ситуация с товарными запасами в торговых сетях благополучная», - представитель торговой сети Алексей Сорокин
«Кадры пустых прилавков демонстрируются, чтобы создать панику», - завкафедрой ННГУ Надежда Яшина
Глеб Никитин поручил контролировать цены в магазинах Нижегородской области
Нижегородский строительный рынок «Карповский» переедет в конце лета-2020
Микрокредитную организацию из Уреня оштрафовали за «психологическое давление» на должника
Нижегородцы в составе юношеской сборной России выиграли чемпионат мира по хоккею с мячом
Нижегородцы на карантине или самоизоляции имеют право на больничный лист
Сегодня в Нижнем Новгороде будет пасмурно и тепло
Нижегородцы получили около 31000 консультаций специалистов «Поездов здоровья»
Нижегородские предприниматели получили господдержку на сумму более 2 млн рублей
5,5 тысяч транспортных средств планируется перевести на природный газ в Нижегородской области
Права дольщиков недостроенных нижегородских ЖК будут восстановлены
Более 13 миллионов рублей будет выделено Нижнему Новгороду на развитие Парка Победы