«Квартира или миллион»: В Нижнем Новгороде неизвестные напали на водителя ГАЗели и избили его, требуя деньги

В конце февраля в Нижнем Новгороде неизвестные напали на водителя ГАЗели и потребовали у него деньги или недвижимость. Сначала они насильно держали мужчину в машине, а потом привезли в квартиру, где продолжили издевательства.

Инцидент произошел 25 февраля около 11 часов вечера на Верхнепечерской улице - прямо во дворе жилого дома злоумышленники засунули пострадавшего в машину и начали избивать.

-Они требовали, чтобы я переписал на них свою квартиру или отдал долговую расписку на один миллион рублей, - рассказал нижегородец правоохранительным органам.

Но мужчина сопротивлялся - тогда неизвестные привезли его в квартиру на улице Радио, где насильно удерживали несколько часов, продолжали избивать и требовать расписку.

Истерзанному нижегородцу чудом удалось сбежать - он обратился в полицию. По словам источника «Комсомольской правды», сейчас злоумышленников ищут. Известно, что одному из них предположительно около 25 лет и он ездит на автомобиле марки «Форд Фокус».