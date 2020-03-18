«Пора во всех магазинах сделать»: «Полка добра» появилась в дзержинском супермаркете

Глядя на старушек, считающих последние копейки на кассе, многие из нас порывались оплатить их покупки. Да вот беда – зачастую бабушку обижаются на такую помощь, принимая ее за подаяние. Как выйти из этой ситуации, придумали в одном из дзержинских супермаркетов. Там сделали специальную полочку, где все желающие могут оставить продукты для нуждающихся. Проект так и назвали – «Полка добра».

- Полка добра появилась в Дзержинске, - поделился снимками в группе «Типичный Нижний Новгород» местный житель Алексей Алексеев. – С этой полки можно взять продукты бесплатно, если вам это действительно необходимо. Также сюда можно положить продукты, чтобы оказать поддержку нуждающимся.

Нижегородцы уже поддержали эту идею. ФОТО: "Типичный Нижний Новгород".

Эта инициатива вызвала большую поддержку среди населения. По мнению большинства нижегородцев, такие полки не мешало бы сделать во всех магазинах.

- Идея очень хорошая. Главное что бы продукты брали нуждающиеся, а не кто попало, - уверен Алексей Жиров.

- Давно пора во всех магазинах это сделать, - поддержал Иван Колчин. - Уважение тому, кто это сделал.

- Хорошая задумка, - уверена Ольга Воронина. - Я бы тоже что-нибудь положила на такую полочку.

- Видел такие полки с хлебом в Турции и Черногории, нужное дело, - поделился опытом Артем Шаленков.

К слову, подобные «полки добра» ранее бывали и в российских магазинах. Подробно об одном из таких благотворительных проектов рассказывалось в эфире радио «Комсомольская правда».

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