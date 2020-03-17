В парке «Швейцария» может появиться уникальный объект «Инвадром»

Парк «Швейцария» хотят сделать максимально доступным и комфортным пространством для нижегородцев с инвалидностью. Комплексные решения для маломобильных граждан обсудили участники встречи, прошедшей в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области.

Провести такое обсуждение поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства. По мнению главы региона, парк нуждается в полноценных инклюзивных маршрутах.

Проект предполагает создание пешеходных дорожек протяженностью 14,5 километров, доступных для всех категорий граждан. Они будут простираться вдоль верхнего плато Окского откоса, параллельно проспекту Гагарина.

Кроме того, в «Швейцарии» запланировано обустройство пандусов, тактильной разметки на дорожках и внутри павильонов, установка указателей для слабовидящих людей. Дополнительным ориентиром для обозначения рельефных особенностей также станут малые архитектурные формы и растения, бортовые камни и специально оформленные колотой брусчаткой пешеходные зоны.

В парке планируют создать уникальный объект «Инвадром» - некапитальный павильон, в котором будут устраивать культурно-просветительские мероприятия. Он также будет служить для социальной реабилитации и практикумов по безбарьерной среде для маломобильных нижегородцев.

- Это знаковый для города проект. В тесном диалоге с общественностью был разработан комплексный подход к доступной городской среде. Все решения, которые сегодня были озвучены, одинаково удобны и доступны для всех горожан, в том числе, людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, мамочек с колясками. Этот опыт должен быть масштабирован на все проекты благоустройства в Нижнем Новгороде», — поделился мнением руководитель проектного отдела «Доступная среда» АНО «Стратегия развития Нижегородской области» и глава НРООИ «Ковчег» Роман Пономаренко.

В обсуждении также участвовали руководитель проектного отдела АО ГК «ЕКС» Анастасия Стрелец и проектный менеджер проектного отдела «Доступная среда» АНО «Стратегия развития Нижегородской области» Илья Лебедев.

Напомним, проработать решения для маломобильных граждан в «Швейцарии» поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он также призвал горожан оценить проект зон охраны парка и прислать свои предложения на почту государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области: official@gookn.kreml.nnov.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.