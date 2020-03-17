«Никогда так не хотела домой»: Нижегородка третий день не может улететь из Праги из-за коронавируса

Из-за вспышки пандемии китайского коронавируса в европейских городах оказались заперты десятки российских туристов: многие страны отменили все авиасообщения и ввели карантин. Одной из «пленниц» в Праге оказалась жительница Нижнего Новгорода и бывший журналист «Комсомольской правды» Светлана Строкан.

«Красиво. Ни прибавить, ни убавить»

В столицу Чехии Света прилетела вместе со своим молодым человеком больше недели назад, когда еще ничего не предвещало беды. Да, многие страны уже закрывались, но в Праге о коронавирусе не было слышно.

Свои первые впечатления нижегородка описала в подробном посте в Инстаграм, где указала все плюсы своего путешествия.

Чисто везде, и в центре и в отдаленных районах, типа как у нас Канавинского.

- Отлажена система городского транспорта. Большие порции и вкусное мясо. Средняя зарплата у местных около 70 – 80 тысяч рублей после вычета налогов. От продавца в захудалом магазинчике до случайного прохожего — все местные помимо своего родного знают английский. Можно пить из под крана. Водопроводная и бутилированная вода одинаково пригодны для питья. Красиво. Ни прибавить, ни убавить, - пишет Света.

На тот момент она даже не подозревала, что в Праге придется задержаться, и как следствие - платить за дальнейшее проживание в отеле и судорожно искать хоть какие-то варианты улететь в Россию.

yobbishness Впервые оказалась на чужбине и анализирую, что в Праге прикольно, а что нет со стороны туриста

Осознание ситуации пришло 13 марта, когда отменилась поездка в Австрию, а в поисках еды пришлось обойти полгорода.

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14 марта власти закрыли все заведения и магазины в Праге - открыты были только супермаркеты. Улицы начали пустеть. На следующее утро Света вместе с парнем должны были вылететь в родной Нижний Новгород.

Девушка даже не подозревала, что ей придется задержаться в Праге не по лучшим причинам. Фото: Светлана Строкан

- Около семи часов утра нам сообщили, что рейс отменен. Взамен не предложили ничего, хотя выезжать из страны запретили только чехам, - рассказывает нижегородка.

В чате техподдержки ей сообщили: когда следующий рейс - неизвестно. Бронь в отеле закончилась, кормить перестали, выдали только сухпаек.

Идут уже третьи сутки, и молодые люди до сих пор не могут улететь из Праги. 16 марта там был объявлен жесткий карантин - даже по городу передвигаться запретили. Бронь в отеле, который Света с парнем забронировали после отмены вылета, была отменена администратором - мол, недействительна. Квартиру тоже не снимешь.

Жесткий карантин был введен в Праге 16 марта. Фото: Светлана Строкан

- Рейсы не отменила только одна авиакомпания, но там уже все билеты оказались распроданы, даже самые дорогие. Удалось найти более менее нормальный вариант только на 17 марта, - продолжает рассказывать Света.

Теперь девушка рассчитывает только на удачу - что сегодняшний рейс не отменят, и во второй половине дня она сможет улететь домой. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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