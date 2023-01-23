Попалась на уловки «коллег»: Сотрудница банка в Нижнем Новгороде отдала мошенникам 505 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крайне удивительная история приключилась в Нижнем Новгороде, где на крупную сумму денег сотрудницу банка развели свои же «коллеги». Девушка перевела аферистам 505 тысяч рублей и только потом поняла, что сделала.

Схема мошенников была самой классической, однако была в этом всём небольшая загвоздка – звонящий представился сотрудником финансово-кредитный организации, созвучной по названию с местом работы самой нижегородки.

Уверенный голос на другом конце линии продолжал толковать о том, что неизвестные пытаются оформить на неё кредит. Ну, а чтобы сберечь сбережения 21-летней девушки мужчина посоветовал оформить «зеркальный кредит».

– Сходите в банк, возьмите кредит и положите полученные деньги на безопасные счета, которые я вам скажу, – говорил дружелюбный «коллега». – Эти действия аннулируют незаконные действия злоумышленников, а также автоматически погасят долговые обязательства перед банком.

Нижегородка была уверена, что ей не врут, а потому сделала всё ровно так, как ей и сказали. Сначала она взяла заем, а потом перевела через терминал банка 505 тысяч рублей на неизвестные счета. Когда девушка поняла, что попалась в сети аферистов, было уже поздно, оставалось лишь идти и писать заявление в полицию.

– По факту хищения чужого имущества путем обмана возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

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