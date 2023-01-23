Чуть не лишилась пальца: Спасатели ювелирно срезали кольцо нижегородки после укуса осы

Пожарные распилили «упрямое» украшение.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудникам МЧС вовсе не привыкать выезжать на пожары или ликвидацию последствий ДТП и ЧП, однако иногда вызовы поступают довольно интересные. Так, нижегородским спасателям пришлось освобождать женщину, «оказавшуюся в плену» у… кольца. Такую миссию специалисты выполняли ещё прошлым летом в Сергаче.
– Она рассказала, что её укусила оса. Со временем палец на руке сильно покраснел и распух. Женщина пыталась самостоятельно снять находившееся на пальце обручальное кольцо, но, увы…, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
С каждым часом палец на руке только сильнее отекал, а кольцо врезалось в кожу с такой силой, что уже через сутки боль стала совершенно нестерпимой. Медлить больше было нельзя, поэтому перепуганная женщина бросилась искать помощи у спасателей. Те незамедлительно пришли на выручку и действовали максимально осторожно, чтобы не навредить местной жительнице.
Инструмент.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
– По счастливой случайности у моего коллеги оказался гравюр. Манипуляция с кольцом заняла у нас 15 минут, работали с точностью ювелира, – рассказал пожарный Владимир Заварзин.
Спасатели действительно проделали искусную работу: сначала они распилили «упрямое» украшение, а затем взялись за пассатижи. С помощью инструмента пожарные отогнули часть кольца и освободили распухший палец.
Наконец, нижегородка была свободна от своей утончённой «прелести» и слёзно поблагодарила спасателей, пришедших на помощь. Да и добру зря не пришлось пропадать, ведь колечко без проблем удалось восстановить в ювелирной мастерской.
Сотрудники МЧС быстро пришли на выручку.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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