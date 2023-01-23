Чуть не лишилась пальца: Спасатели ювелирно срезали кольцо нижегородки после укуса осы

Пожарные распилили «упрямое» украшение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудникам МЧС вовсе не привыкать выезжать на пожары или ликвидацию последствий ДТП и ЧП, однако иногда вызовы поступают довольно интересные. Так, нижегородским спасателям пришлось освобождать женщину, «оказавшуюся в плену» у… кольца. Такую миссию специалисты выполняли ещё прошлым летом в Сергаче.

– Она рассказала, что её укусила оса. Со временем палец на руке сильно покраснел и распух. Женщина пыталась самостоятельно снять находившееся на пальце обручальное кольцо, но, увы…, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

С каждым часом палец на руке только сильнее отекал, а кольцо врезалось в кожу с такой силой, что уже через сутки боль стала совершенно нестерпимой. Медлить больше было нельзя, поэтому перепуганная женщина бросилась искать помощи у спасателей. Те незамедлительно пришли на выручку и действовали максимально осторожно, чтобы не навредить местной жительнице.

Инструмент. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– По счастливой случайности у моего коллеги оказался гравюр. Манипуляция с кольцом заняла у нас 15 минут, работали с точностью ювелира, – рассказал пожарный Владимир Заварзин.

Спасатели действительно проделали искусную работу: сначала они распилили «упрямое» украшение, а затем взялись за пассатижи. С помощью инструмента пожарные отогнули часть кольца и освободили распухший палец.

Наконец, нижегородка была свободна от своей утончённой «прелести» и слёзно поблагодарила спасателей, пришедших на помощь. Да и добру зря не пришлось пропадать, ведь колечко без проблем удалось восстановить в ювелирной мастерской.

Сотрудники МЧС быстро пришли на выручку. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!