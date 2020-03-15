Юбилейная акция по сдаче крови на типирование состоится в Нижегородской области 18 марта

Юбилейная десятая акция по сдаче крови на типирование для пополнения Общероссийского регистра потенциальных доноров костного мозга состоится в Нижнем Новгороде, девятнадцати городах Нижегородской области, а также в городе Муроме Владимирской области в среду, 18 марта 2020 года. Организатором акции выступает Нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями при поддержке Всероссийского фонда «АдВита» и «Национального медицинского исследовательского центра гематологии» Минздрава России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона принять активное участие в акции. По его словам, нижегородские акции признаны самыми массовыми в стране, а доля потенциальных доноров-нижегородцев составляет 10% от общего числа.

- Самое главное – 10 нижегородцев уже стали реальными донорами, а значит, спасли чью-то жизнь, - подчеркнул Глеб Никитин. – Я призываю всех не оставаться в стороне. От вашего решения, быть может, зависит чья-то жизнь!

Только за последние полгода среди нижегородских добровольцев случилось 27 предварительных совпадения, а всего их уже более сотни. Большинство потенциальных доноров – женщины.

Акция будет проходить с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:

Нижний Новгород:

1. ул. Большая Покровская, 93

2. ул. Ванеева, 25/88

3. ул. Ванеева, 229

4. ул. Родионова, 195

5. ул. Верхне-Печёрская, 5

6. пр. Гагарина, 111

7. пр. Гагарина, 180

8. ул. Академика Сахарова, 109

9. ул. Карла Маркса, 15

10. ул. Куйбышева, 3

11. ул. Коминтерна, 6/1

12. ул. Культуры, 3

13. пр. Кораблестроителей, 22/2

14. ул. Берёзовская, 1

15. пр. Ленина, 1

16. пр. Ленина, 55

17. ул. Веденяпина, 12

18. ул. Краснодонцев, 7

19. б-р Южный, 16

Нижегородская область:

1. Арзамас, пр. Ленина, 190

2. Балахна, ул. Дзержинского, 64

3. Богородск, ул. Ленина, 101

4. Бор, ул. Ленина, 131

5. Ветлуга, ул. Мостостроителей, 46а – МЦ «ЛУГА»

6. Выкса, ул. Красные Зори, 22

7. Дзержинск, ул. Гайдара, 68

8. Дзержинск, пр. Ленина, 43

9. Заволжье, ул. Пономарева, 7

10. Кстово, пл. Мира, 8

11. Кстово, ул. Театральная, 14

12. Кулебаки, ул. Бутова, 89

13. Лысково, ул. Мичурина, 67/1

14. Навашино, ул. Трудовая, 4

15. Павлово, ул. Куйбышева, 19

16. Саров, пр. Ленина, 15

17. Сергач, ул. Свердлова, 67б – МЦ «Нижегородский доктор» (с 9 до 18)

18. Семенов, пл. Ленина, 2

19. Урень, ул. Механизаторов, 35 – МЦ «ЛУГА»

20. Чкаловск, ул. Пушкина, 49

21. Шахунья, ул. Гагарина, 6 – МЦ ООО «Родник здоровья» (с 9 до 16)

Владимирская область:

1. Муром, ул. Московская, 112