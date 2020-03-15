Юбилейная акция по сдаче крови на типирование состоится в Нижегородской области 18 марта
Юбилейная десятая акция по сдаче крови на типирование для пополнения Общероссийского регистра потенциальных доноров костного мозга состоится в Нижнем Новгороде, девятнадцати городах Нижегородской области, а также в городе Муроме Владимирской области в среду, 18 марта 2020 года. Организатором акции выступает Нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями при поддержке Всероссийского фонда «АдВита» и «Национального медицинского исследовательского центра гематологии» Минздрава России.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона принять активное участие в акции. По его словам, нижегородские акции признаны самыми массовыми в стране, а доля потенциальных доноров-нижегородцев составляет 10% от общего числа.
- Самое главное – 10 нижегородцев уже стали реальными донорами, а значит, спасли чью-то жизнь, - подчеркнул Глеб Никитин. – Я призываю всех не оставаться в стороне. От вашего решения, быть может, зависит чья-то жизнь!
Только за последние полгода среди нижегородских добровольцев случилось 27 предварительных совпадения, а всего их уже более сотни. Большинство потенциальных доноров – женщины.
Акция будет проходить с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:
Нижний Новгород:
1. ул. Большая Покровская, 93
2. ул. Ванеева, 25/88
3. ул. Ванеева, 229
4. ул. Родионова, 195
5. ул. Верхне-Печёрская, 5
6. пр. Гагарина, 111
7. пр. Гагарина, 180
8. ул. Академика Сахарова, 109
9. ул. Карла Маркса, 15
10. ул. Куйбышева, 3
11. ул. Коминтерна, 6/1
12. ул. Культуры, 3
13. пр. Кораблестроителей, 22/2
14. ул. Берёзовская, 1
15. пр. Ленина, 1
16. пр. Ленина, 55
17. ул. Веденяпина, 12
18. ул. Краснодонцев, 7
19. б-р Южный, 16
Нижегородская область:
1. Арзамас, пр. Ленина, 190
2. Балахна, ул. Дзержинского, 64
3. Богородск, ул. Ленина, 101
4. Бор, ул. Ленина, 131
5. Ветлуга, ул. Мостостроителей, 46а – МЦ «ЛУГА»
6. Выкса, ул. Красные Зори, 22
7. Дзержинск, ул. Гайдара, 68
8. Дзержинск, пр. Ленина, 43
9. Заволжье, ул. Пономарева, 7
10. Кстово, пл. Мира, 8
11. Кстово, ул. Театральная, 14
12. Кулебаки, ул. Бутова, 89
13. Лысково, ул. Мичурина, 67/1
14. Навашино, ул. Трудовая, 4
15. Павлово, ул. Куйбышева, 19
16. Саров, пр. Ленина, 15
17. Сергач, ул. Свердлова, 67б – МЦ «Нижегородский доктор» (с 9 до 18)
18. Семенов, пл. Ленина, 2
19. Урень, ул. Механизаторов, 35 – МЦ «ЛУГА»
20. Чкаловск, ул. Пушкина, 49
21. Шахунья, ул. Гагарина, 6 – МЦ ООО «Родник здоровья» (с 9 до 16)
Владимирская область:
1. Муром, ул. Московская, 112
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