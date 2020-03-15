«Не знаю, куда идти, мне светит один фонарь»: Молодая женщина заблудилась и погибла в Нижегородской области

Жуткая трагедия произошла в городе Балахне Нижегородской области в ночь на воскресенье, 15 марта 2020 года – там, заблудившись, провалилась под лед и погибла молодая женщина. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь».

По информации волонтеров, около часу ночи 31-летняя Юлия Круглова ушла от друзей, которые живут на улице Кавказ в Балахне, и пропала. Спустя какое-то время девушка позвонила своей подруге и рассказала о том, что заблудилась.

- Она стала звонить одной из подруг, говорила: «Я не знаю, куда идти, мне светит один фонарь». По всей видимости, она запаниковала, пошла вперед, а там оказался лед… В какой-то момент он закончился, и она провалилась. В темноте не было видно, что под ногами, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» знакомая погибшей.

Тело Юлии Кругловой нашли днем 15 марта. Подробности и обстоятельства гибели девушки в настоящее время выясняются.

Редакция «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибшей.