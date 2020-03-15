«У нас обоих поднялась температура. Шуточки кончились»: редактор «КП-Нижний Новгород» продолжает вести «дневник карантинщика»

В прошлом материале я рассказывал, как решил добровольно уйти на две недели в самоизоляцию после возвращения из Греции. Вместе со мной дома находится девушка Даша и кошка Веня. Первый день карантина – 13 марта – прошел даже весело: все звонили, спрашивали, чем помочь, было внимание СМИ. Мы подумали, что ничего страшного в карантине нет – надо всего-то две недельки дома посидеть. А бытовые проблемы уж как-нибудь решим.

Но вечером у нас с Дашей поднялась температура. У обоих. Одновременно. Померили – 37,1-37,2. Сначала не придали значения, тем более, через полчасика температура спала. Подумали, что событий за день было много, вот организм и чуть-чуть разгорячился.

Но через час температура поднялась снова. И снова у обоих. Можно, конечно, говорить о наших горячих влюбленных сердцах, но мы реально испугались. «А мало ли?» Ведь температура – первый признак заражения коронавирусом.

На второй день карантина у редактора "КП - Нижний Новгород" и его девушки поднялась температураФото: Андрей ВОВК

Можно было, конечно, ждать других симптомов. Но мы решили все-таки сдать анализы – на всякий случай. Но это оказалось не так-то просто.

«Мы анализы не делаем», - сказали в скорой, казалось бы, помощи

Начали искать, куда же позвонить. Открыли новости и инстаграм губернатора – там даются телефоны «горячей» линии Роспотребнадзора.

Звоню в «горячую» линию в Нижнем Новгороде – не отвечают.

Окей, звоним дальше.

В «горячей» линии по всей России вежливый молодой человек объясняет, что нам нужно обратиться в скорую помощь, чтобы они приехали и взяли у нас анализы на коронавирус, либо в районную поликлинику, чтобы вызвать врача на дом.

Звоню «103»:

- Здравствуйте, чем можем помочь?

- Я недавно вернулся из Греции, сейчас с девушкой нахожусь на добровольном карантине. У нас поднялась температура, поэтому мы бы хотели сдать анализы на коронавирус.

- Мы анализы не делаем…

Странно, а зачем тогда в скорую посылают на «горячей» линии?

Звоним в ближайшую поликлинику – моя квартира в Плотничном переулке относится к 38-й. Там, конечно, никто не отвечает – потому что уже около восьми вечера.

Позвонили также в больницу Семашко – вспомнил, что именно там сдавал тест на коронавирус Глеб Никитин. Там дежурная Елена крайне любезно рассказала нам, что нужно дождаться утра и вызвать врача на дом.

Дальше будет кусок, про который, возможно, не стоило бы писать. Но я напишу. Так как мы действительно испугались, мне хотелось сдать анализы как можно быстрее. Даже ждать до утра, чтобы вызвать врача из 38-й поликлиники, я не мог. Пришлось попросить хороших знакомых помочь – хотя бы консультацией. Итог: нам предложили либо отправиться в инфекционную больницу, чтобы там сдать анализы (не самим, конечно, за нами приехала бы скорая), либо все-таки дождаться утром врача из поликлиники. Так как температура все-таки была невысокой, и ехать в инфекционку очень не хотелось, мы решили дождаться участкового врача.

По сути, если бы я не включал свой журналистский ресурс, то я бы также утром вызвал врача из поликлиники. Наверное…

Анализы сдали. Ждем результатов

В 9 утра нам позвонили в дверь. Вошли две женщины в защитных костюмах: маски, перчатки – все как положено. Надеюсь, их не видели соседи.

К нам пришли: участковый врач Юлия Евгеньевна – молодая спокойная женщина с красивыми карими глазами (остальных черт лица под маской было не разглядеть) и старшая медсестра Надежда Владимировна. Было видно, что она чувствует себя не очень уверенно, даже попросила ее не снимать. Хотя что там можно увидеть – под маской даже не различишь лица.

На второй день карантина у редактора "КП - Нижний Новгород" и его девушки поднялась температураФото: Андрей ВОВК

Надежда Владимировна взяла у нас с Дашей по очереди мазки – из каждой ноздри длинной такой ватной палочкой. Немного неприятно, когда тебе засовывают ее в ноздрю, и хочется чихать. Еще один мазок – с языка – тоже палочкой и специальным скребком (медицинским шпателем). Поместила анализы в баночки, подписала их, померила у нас температуру – она была в норме.

Юлия Евгеньевна записала наши данные – документы, симптомы, когда приехал из Греции, сколько там был, с кем контактировал, сколько сидим на карантине. Говорит, обращения от жителей по поводу сдачи анализов на коронавирус есть, но не так много. Из-за температуры выписала нам с Дашей курс ингавирина (но мы его пить не стали, так как больше температура не повышалась, а просто так пить противовирусные не хочется).

Вся процедура сдачи анализов заняла минут 10-15. Дальше нам сказали ждать четыре часа – якобы именно столько времени требуется, чтобы сделать анализы в лаборатории на Нижневолжской набережной.

Но вы, наверное, уже поняли, что ждали мы не четыре часа. После 15.00 пришлось самим звонить участковому врачу – она сказала, что много вызовов, сама еще не знает по поводу наших анализов. В итоге перезвонили, сказали, что результаты будут готовы только утром 14 марта.

Сказать, что это были самые тяжелые часы в нашей жизни, нельзя. Температура у нас с Дашей больше не поднималась, чувствовали мы себя хорошо. Поэтому когда нам позвонили утром в субботу, и сказали, что тесты отрицательные, мы были к этому готовы.

Продолжаем карантинить! Следующие анализы возьмут через десять дней.