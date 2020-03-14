Нижегородское судостроение: «Дворцы-пароходы», суда на подводных крыльях и лайнеры

Судостроение уже не первое столетие является едва ли не главной гордостью Нижнего Новгорода. Первые суда с нижегородских верфей сошли еще в далеком 19 столетии.

Императорские суда

Первые паровые суда на Волге появились еще в середине позапрошлого столетия. Сормовский судостроительный завод стал одной из старейших верфей. Он был основан еще в 1849 году. Именно там были построены деревянные суда, в том числе кабестаны и колесные пароходы.

- Первенцами завода стали забежка «Ласточка» и двухтрубный кабестан, - рассказывается на сайте Стратегии развития Нижегородской области. – А в 1852 году нижегородское предприятие спустило на воду первое судно с металлическим корпусом пароход «Орел». Не менее важным проектом стал спуск на воду двухпалубного парохода «Переворот».

Именно благодаря этому судну стало возможным возведение на пароходах двухъярусных надстроек. Позднее этот тип пароходов станет основным в судостроении на долгое столетие.

- Уже в начале 20 века на сормовской судоверфи стали возводиться «дворцы-пароходы», получившие свое название благодаря удивительному комфорту и великолепной отделке, - напоминают историки. – Уже в 1914 году в первый рейс из Нижнего Новгорода в Астрахань отправился колесный пароход «Великая княжна Ольга Николаевна», а затем – «Великая княжна Татьяна Николаевна». В общей сложности, за весь дореволюционный период заводом было выпущено 489 судов.

Советские времена

Не меньшую славу сормовские суда снискали и в советские времена. Уже в 1934 году нижегородцами был построен «правительственный» теплоход «Максим Горький». А спустя три года сормовичи создали сразу четыре пассажирских теплохода с громкими политическими именами: «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов» и «Михаил Калинин.

Не меньшую славу сормовские суда снискали и в советские времена. ФОТО: strategy.government-nnov.ru

- Новый прорыв в истории нижегородского судостроения был сделан в конце 50-х годов, когда на воду были спущены первые в стране трехпалубные дизель-электроходы «Ленин» и «Советский союз», - говорится на сайте Стратегии развития Нижегородской области. – А в августе 1957 года на воду спустили первое в мире пассажирское судно на подводных крыльях «Ракета-1». Вслед за ним начали создаваться скоростные СПК «Метеор», «Чайка», «Буревестник» и другие. Благодаря разработке судов на подводных крыльях нижегородские судостроители получили общемировую известность.

Однако одними только судами на подводных крыльях дело не ограничилось. Нижегородская область прославилась также и военными морскими проектами. Одним из важнейших стала подводная лодка «Комсомолец». В 1934 году она была принята в состав ВМФ.

- А спустя несколько десятилетий – в 1979 году – на Сормовской верфи была заложена большая дизель-электрическая подводная лодка третьего поколения «Варшавянка». Это самая малошумная субмарина в мире, - напомнили историки. – Всего за период с 1930 по 2005 год на заводе «Красное Сормово» было построено 300 подводных лодок и глубоководных аппаратов.

Современные лайнеры

В августе 2019 года впервые за последнее время в эксплуатацию были введены суда на подводных крыльях «Валдай». Этими судами воспользовались больше четырех тысяч пассажиров. В частности, были организованы туристические перевозки из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево. Уже в этом году планируется запустить маршруты в Кстово, Дзержинск и Павлово.

С прошлого года были запущены туристические маршруты. ФОТО: strategy.government-nnov.ru

- Осенью 2019 года на заводе «Красное Сормово» был спущен на воду пассажирский лайнер на 300 мест, - напоминают на сайте Стратегии развития Нижегородской области. – Лайнер «Мустай Карим» в скором времени должен начать круизную навигацию Москва-Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород.

В конце 2019 года возобновилось производство легендарных «Метеоров». Как ожидается, эти суда будут востребованы во многих российских регионах. А несколько судов на воздушной подушке должны быть поставлены в Эстонию. Также сейчас ведутся переговоры с Индией.