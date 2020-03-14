«Впереди меня ждут вечера с Дашей и кошкой Веней»: Как я после поездки в Грецию добровольно ушел в самоизоляцию на 14 дней

Когда я 8 марта вылетал в Афины, чтобы встретить там свое 33-летие, никакой особой паники по поводу коронавируса в Греции не было. Мне и в голову не пришло отказаться от поездки. Если бы я знал, что три дня на чужбине выльются в две недели полной изоляции на родине…

Уйти нельзя остаться

В Греции про коронавирус я слышал лишь однажды – водитель, который вез меня на экскурсию по островам, решил поддержать разговор на глобальные темы. Но, кстати, уже тогда он сказал, что учебные заведения Греции закрыты на карантин. Но это меня нисколько не напрягло.

И вот, 12 марта днем я прилетаю в Домодедово. Сажусь в машину, готовый ехать 400 километров до Нижнего. Размышляю о том, как в пятницу выйду на работу, вечером пойду гулять и куда-нибудь поужинать, в субботу утром поеду играть в футбол, отвезу машину в автосервис, схожу на новую выставку в Арсенал…

В Греции Андрей Вовк провел всего три дня.Фото: Андрей ВОВК

И тут в дороге в рабочем чате сотрудники спрашивают: «Андрей, а ты выйдешь на работу?» Я даже не понял вопроса, если честно. «Может, ты поработаешь из дома?..» - аккуратно продолжают они. Я только отмахиваюсь в чате и искренне думаю, что они там совсем уже заработались и паникуют зря.

Вечер прошел хорошо: дома меня ждала девушка Даша, с которой мы встречаемся меньше года. Мы соскучились, ведь не виделись несколько дней из-за моего отъезда. Ужин, романтика и никаких мыслей о коронавирусе и карантине на две недели.

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=54&id=766395&result=OK Но утро, действительно, мудренее вечера. Оказалось, что за дни моего отсутствия в Москве ввели строгие меры по противодействию эпидемии. В Греции, откуда я приехал, обнаружили около ста случаев заражения, в том числе в Афинах. И хоть официально Греция не внесена в список стран, после посещения которых нужен обязательный карантин, она может там появиться со дня на день. Но я же чувствую себя хорошо! С какой стати я должен добровольно уходить на двухнедельное затворничество?!

«А если я вдруг заразился, но вирус пока не проявляется? И я с моей активной жизнью могу заразить десятки людей – друзей, коллег, родственников… А если кто-то из них из-за этого… умрет?» - да-да, я начал думать об этом вполне серьезно.

Вместе с любимым на карантин попала и девушка Андрея Вовка Даша.Фото: Андрей ВОВК

Робко написав руководству в Москве и в Нижнем, я не ждал столь категорического ответа от них: «Сиди дома две недели!» Спасибо им за поддержку! Сам бы я, возможно, добровольно на карантин не ушел.

Не выходи из комнаты

И вот – первый день карантина. И сразу куча вопросов.

- Как работать из дома?

Ну окей, сидеть в интернете, звонить я могу из дома. А мероприятия, а встречи, а выпуск газеты?! Ну день, два я могу посидеть в квартире, ну не две же недели?! Да и вообще заставить себя работать дома очень тяжело.

- Где брать еду?

Запасов хватит дня на три-четыре. А дальше? Видимо, придется заказывать доставку из «Спара», чтобы курьеры оставляли еду в подъезде. А как выбрасывать мусор? У меня даже маски нет, чтобы вечером из дома выйти до мусорного контейнера. И маску, кстати, заказать в аптеке нельзя.

Впереди Андрея Вовка ждут книги, сериалы, кино, беседы с Дашей и Веней на троих.Фото: Андрей ВОВК

- Что делать с Дашей?

Если я ухожу на карантин, не может же Даша, пообщавшаяся со мной почти сутки, продолжить обычную жизнь. Можно сколько угодно мыть руки с мылом, есть из разной посуды, но когда ты находишься с человеком в одной комнате, в случае твоей болезни у него шансов не заразиться минимум. Так что приняли решение, что она тоже уходит на карантин. Благо, она работает удаленно, так что с этим проблем не будет. А вот как прожить бок о бок две недели, если до этого был только букетно-конфетный период? Вот это проверочка отношений на прочность.

Карантин: день один

Первый день карантина прошел даже интересно. Написал пост в телеге и фейсбуке, что добровольно ушел в самоизоляцию, сразу начались звонки, комментарии, внимание СМИ. Даже «Первый канал» снял сюжет, как я с кошкой сижу на карантине (Венька теперь звезда федерального телевидения).

А вот кто точно оказался рад хозяйскому карантину, так это кошка Веня.Фото: Андрей ВОВК

Правда, есть в этой «популярности» обратная сторона. Не все правильно прочитали посты в соцсетях и внимательно посмотрели сюжет на «Первом». Многие решили, что я уже заразился коронавирусом, поэтому и сижу дома. Поэтому началась небольшая рефлексия и постоянные вопросы про здоровье. Да нормально у меня все, я просто сам сижу дома на карантине на всякий случай!

И так мне сидеть еще тринадцать дней… Никакого футбола, выставок, ресторанов, прогулок в эту чудесную мартовскую погоду. Книги, сериалы, кино, беседы с Дашей и Веней на троих.