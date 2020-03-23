Как поднять иммунитет без лекарств в домашних условиях

В последнее время множество россиян начали работать из дома. А школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Причиной стала профилактика в борьбе с вирусными заболеваниями, в том числе коронавируса.

На фоне всеобщей волны переживаний самыми частыми запросами в поисковых системах Интернета стали покупка продуктов в режиме «онлайн» для укрепления иммунитета.

Но мало кто знает, что укрепить свой иммунитет и не позволить организму подцепить инфекции могут не только лекарства и фрукты, но и качественное питье. И речь не только о воде - полезными в наше время могут быть даже лимонады. Это подтверждает продукция нижегородской компании «Витан», которая уже более двух десятков лет производит напитки, которые продаются не только в сетевых магазинах: вкусные сиропы и газировки пользуются огромной популярностью в аптеках, спортивных клубах, оздоровительных центрах, столовых и кафе.

Напитки «Витан» усиливают работу иммунной системы человека

О продукции

Напитки «Витана» усиливают работу иммунной системы повышают тонус, помогают побороть последствия депрессии, улучшают работоспособность, способствуют долголетию и снижают вероятность опасных заболеваний, - одним словом, делают все, что необходимо организму в период карантина. Никакой химии и сомнительных ингредиентов! Только растительное сырье: чабрец, мята, зверобой, кора дуба, рябина и другие полезные элементы. В продукции нижегородского производителя имеются ВИТамины и АНтиоксиданты. Отсюда, кстати, и название компании.

Итак, подытожим. Почему нужно пить напитки «Витан»? Потому что они:

- усиливают работу иммунной системы человека и способствуют снижению вероятности заболевания вирусными инфекциями;

- борются со стрессом;

- повышают адаптационные возможности к восприятию и усвоению учебного и рабочего материалов;

- обладают свойствами «красота изнутри»;

- стабилизируют функции ЖКТ при неправильном питании и хронических заболеваниях;

- снижают воздействие различных интоксикаций;

- способствуют активному долголетию.

В продукции нижегородского производителя имеются ВИТамины и АНтиоксиданты

Как это работает?

Напитки «Витан» усиливают работу иммунной системы человека благодаря мощным природным антиоксидантам из дикорастущего растительного сырья. Отсюда и снижение вероятности заболевания вирусными инфекциями.

Антиоксиданты (биофлавоноиды) в составе продукции способствуют укреплению клеточных оболочек, так называемых биологических мембран, и тем самым защищают клетку от повреждения свободными радикалами, которые в свою очередь образуются от негативных внешних факторов: грязного воздуха, стресса, солнечного излучения, облучения от гаджетов и физических нагрузках. Именно свободные радикалы ослабляют иммунитет, и человек заболевает.

Уникальность напитков и сиропов «Витан» заключается в том, что они противостоят губительному воздействию избыточного количества свободных радикалов.

Пьешь «Витан» - освежаешься, получаешь удовольствие от вкуса и силы природы, и даже не задумываешься, что помогаешь своему организму БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

СПРАВКА КП

Идея разработки «Витана» родилась из потребности в оздоровлении питания, которая в 90-е годы была особенно острой. Прежде чем выпускать на рынок свою продукцию, производители проводили воду и сиропы через тщательные клинические исследования. Сделав в свое время ставку на детей, компания оказалась на лидирующей позиции. Долгие годы она снабжала детские сады и школы своими «травяными компотами», а однажды руководство решилось даже пойти на эксперимент среди спортсменов: группа тяжелоатлетов употребляла напиток на протяжении 21 дня. Результаты соревнований были поразительными.

За несколько лет постоянного участия в различных выставках компания завоевала 23 Золотые медали, два Кубка Гран-при, девять серебряных медалей, Золотую медаль Пауля Эльриха «Здоровье – высшее благо» и Серебряную медаль И.И. Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации».