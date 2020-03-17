2020-03-17T11:56:40+03:00
Общество

В 2020 году планируется изменить тарифы на проезд в городском автотранспорте

Депутаты Городской думы проанализировали работу МП «Нижегородпассажиравтотранс»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В прошлом году на линию вышли 56 новых автобусов, но предприятие не смогло завершить год без убытковВ прошлом году на линию вышли 56 новых автобусов, но предприятие не смогло завершить год без убытковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вчера депутаты постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству проанализировали результаты финансово-хозяйственной деятельности МП «Нижегородпассажиравтотранс» за минувшие три года. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы. В ходе заседания парламентарии рассмотрели также и план развития муниципального перевозчика.

По словам и. о. генерального директора НПАТ Никиты Злобина, в прошлом году предприятию из бюджета Нижнего Новгорода было выделено чуть почти 210 миллионов рублей. Более 90% субсидий предприятие направило на погашение убытков прошлых лет.

А вот на этот год допфинансирование для муниципального автотранспортного предприятия не предусмотрено, поэтому заботиться о доходах транспортникам придется самостоятельно. В частности, для улучшения финансового состояния предприятия в 2020 году планируется изменить тарифы и открыть заправочные пункты непосредственно на территории филиалов для снижения затрат на топливную составляющую.

К слову, в прошлом году собственные доходы предприятия от перевозки выросли почти на 19%, а в целом - на 42%. По словам Злобина, росту доходов способствовали дополнительные автобусы, благодаря которым увеличился пассажиропоток. На линию в 2019 году вышли 56 новых автобусов, и таким образом их количество увеличилось до 410 единиц.

Тем не менее, несмотря на субсидирование и рост доходов, 2019 год предприятие закончило с убытком почти в 20 миллионов рублей. Поэтому говоря об «изменении тарифов» вряд ли можно иметь в виду снижение стоимости проезда в городских автобусах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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