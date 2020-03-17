В 2020 году планируется изменить тарифы на проезд в городском автотранспорте

Вчера депутаты постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству проанализировали результаты финансово-хозяйственной деятельности МП «Нижегородпассажиравтотранс» за минувшие три года. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы. В ходе заседания парламентарии рассмотрели также и план развития муниципального перевозчика.

По словам и. о. генерального директора НПАТ Никиты Злобина, в прошлом году предприятию из бюджета Нижнего Новгорода было выделено чуть почти 210 миллионов рублей. Более 90% субсидий предприятие направило на погашение убытков прошлых лет.

А вот на этот год допфинансирование для муниципального автотранспортного предприятия не предусмотрено, поэтому заботиться о доходах транспортникам придется самостоятельно. В частности, для улучшения финансового состояния предприятия в 2020 году планируется изменить тарифы и открыть заправочные пункты непосредственно на территории филиалов для снижения затрат на топливную составляющую.

К слову, в прошлом году собственные доходы предприятия от перевозки выросли почти на 19%, а в целом - на 42%. По словам Злобина, росту доходов способствовали дополнительные автобусы, благодаря которым увеличился пассажиропоток. На линию в 2019 году вышли 56 новых автобусов, и таким образом их количество увеличилось до 410 единиц.

Тем не менее, несмотря на субсидирование и рост доходов, 2019 год предприятие закончило с убытком почти в 20 миллионов рублей. Поэтому говоря об «изменении тарифов» вряд ли можно иметь в виду снижение стоимости проезда в городских автобусах.

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