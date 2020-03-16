Снежный Нижний: Нижегородцы делятся фотографиями весеннего снега в социальных сетях

В этом году зима не особенно радовала нижегородцев метелями, морозами и большими сугробами. В течение нескольких месяцев горожане на все лады жаловались на капризы природы и пресловутое глобальное потепление. Как вдруг в разгар весны, в середине марта, погода выкинула очередной сюрприз и засыпала Нижегородскую область снегом. Этому неожиданному подарку большинство нижегородцев радовались, как дети.

Снегом занесло и центральную улицу Нижнего Новгорода. ФОТО: Евгений Евгений.

- Прямо у меня подо окном у дома № 60 по проспекту Бусыгина, - поделился трогательным снимком в группе «Регион-52» нижегородец Сергей Репьев. – У природы нет плохой походы.

А такой снегопад был на севере области. ФОТО: Елена Старцева.

Прямо на весеннем сугробе горожане нарисовали очаровательную мордашку в виде сердечка. От этой солнечно-снежной улыбки захотелось улыбнуться всем случайным прохожим.

Не обошлось без снега и в Кстове. ФОТО: Елена Старцева.

Впрочем, рады внезапным сугробам были не только на проспекте Бусыгина. В социальных сетях нижегородцы делились снежными фотографиями из разных частей Нижегородской области – и с севера региона, и из Кстова, и с Большой Покровской

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