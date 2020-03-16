«Прощай, “Россия”!»: корреспонденты «Комсомолки» побывали в легендарной гостинице перед сносом

В Нижнем Новгороде начался снос гостиницы «Россия» - здание было закрыто на реконструкцию в 2008 году, но оказалось заброшенным почти на 12 лет. За это время оно окончательно пришло в негодность, поэтому у реставраторов не осталось другого выхода, кроме как снести бывший отель, а на его месте возвести новое здание в том же стиле. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» побывала в легендарном здании в последние дни его существования.

Демонтаж стартовал с пристроя, где когда-то была расположена кухня. А в ближайшие дни очередь дойдет и до основного корпуса.

- Наша задача – построить здание, которое будет полностью соответствовать той архитектуре, которая есть. Для этого компания СМУ-77 провела фото- и видеофиксацию и вырезала все элементы фасада, которые придется восстанавливать: все сандрики, пояски, балясины. Они сегодня находятся на хранении и будут воссозданы для нового здания. Единственное, что изменится – это конструктив, несущие конструкции. Вместо деревянных стен и перекрытий будут монолитные перекрытия и стены из газосиликатов. Фундамент также ждут большие перемены. Под всем зданием, включая двор, будет двухуровневая автостоянка, для этого будет вырыт десятиметровый котлован с мощной фундаментной плитой с хорошим армированием, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» представитель компании-застройщика «Сервис-отель» Владимир Челомин.

Внутренняя планировка на первом этаже будет по возможности повторять прежнюю – даже ресторан останется на своем месте! А вот выше будут апартаменты и жилые помещения, а значит, планировку придется поменять.

Здание станет выше за счет двух этажей, которые будут надстроены. Но они будут убраны с главной линии вглубь. Так что с Верхневолжской набережной или из Александровского сада они вообще будут не видны.