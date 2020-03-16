2020-03-16T18:58:43+03:00
Общество

«Прощай, “Россия”!»: корреспонденты «Комсомолки» побывали в легендарной гостинице перед сносом

Уже в следующем году на месте отеля на Верхневолжской набережной вырастет жилой дом – который, впрочем, будет копией старой «России»
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Прощай, “Россия”!»: корреспонденты «Комсомолки» побывали в легендарной гостинице перед сносом«Прощай, “Россия”!»: корреспонденты «Комсомолки» побывали в легендарной гостинице перед сносомФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде начался снос гостиницы «Россия» - здание было закрыто на реконструкцию в 2008 году, но оказалось заброшенным почти на 12 лет. За это время оно окончательно пришло в негодность, поэтому у реставраторов не осталось другого выхода, кроме как снести бывший отель, а на его месте возвести новое здание в том же стиле. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» побывала в легендарном здании в последние дни его существования.

Демонтаж стартовал с пристроя, где когда-то была расположена кухня. А в ближайшие дни очередь дойдет и до основного корпуса.

- Наша задача – построить здание, которое будет полностью соответствовать той архитектуре, которая есть. Для этого компания СМУ-77 провела фото- и видеофиксацию и вырезала все элементы фасада, которые придется восстанавливать: все сандрики, пояски, балясины. Они сегодня находятся на хранении и будут воссозданы для нового здания. Единственное, что изменится – это конструктив, несущие конструкции. Вместо деревянных стен и перекрытий будут монолитные перекрытия и стены из газосиликатов. Фундамент также ждут большие перемены. Под всем зданием, включая двор, будет двухуровневая автостоянка, для этого будет вырыт десятиметровый котлован с мощной фундаментной плитой с хорошим армированием, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» представитель компании-застройщика «Сервис-отель» Владимир Челомин.

Внутренняя планировка на первом этаже будет по возможности повторять прежнюю – даже ресторан останется на своем месте! А вот выше будут апартаменты и жилые помещения, а значит, планировку придется поменять.

Здание станет выше за счет двух этажей, которые будут надстроены. Но они будут убраны с главной линии вглубь. Так что с Верхневолжской набережной или из Александровского сада они вообще будут не видны.

Гостиница "Россия" в Нижнем Новгороде.Ольга АЛЕКСЕЕВА

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Снос начался с кухни-пристроя. Большая часть уже демонтирована.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Когда-то шикарный вход в гостиницу превратился в склад ненужных вещей.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зал на верхнем этаже. Остатки былой роскоши.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По некоторым коридорам ходить уже в прямом смысле опасно для жизни.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Пол завален обвалившейся штукатуркой.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Крашеные стены потрескались и облупились.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

А на иных стенах и вовсе вырос богатый ковер из плесени.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В другом крыле ситуация чуть получше. Но перекрытия все равно уже повреждены грибком.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Лестницы остались без перил, но пока еще довольно крепкие.

. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На крыше еще лежат вывески «Россия». А от открывающегося вида просто захватывает дух!

ИСТОЧНИК KP.RU

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