2020-03-16T18:15:42+03:00
Общество

Брошенный автомобиль убрали возле дома на улице Рокоссовского после года простоя

Нижегородцев призвали сообщать о брошенном автохламе
Елена КАРАЛ
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Брошенный автомобиль убрали возле дома на улице Рокоссовского после года простоя. ФОТО: администрация Нижнего НовгородаБрошенный автомобиль убрали возле дома на улице Рокоссовского после года простоя. ФОТО: администрация Нижнего Новгорода
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Автомобиль «ВАЗ 21130», который больше года простоял возле дома на улице Рокоссовского, 2 корпус 1, убрали по просьбе нижегородцев. Жители микрорайона пожаловались на свою проблему в чате вайбера «PRO Советское ЖКХ», после чего атохламом занялась администрация Советского района, сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Машина стояла давно, дети лазили. Это могло быть опасно, – написала местная жительница Валентина Кардакова.

После этого сотрудники администрации Советского района уведомили владельца о том, что авто необходимо убрать в течение 10 дней. Не получив никакой обратной связи, автохлам решили вывезти. Сейчас он находится на специализированной стоянке на улице Деловой,3.

Брошенный автомобиль убрали возле дома на улице Рокоссовского после года простоя. ФОТО: администрация Нижнего Новгорода

Брошенный автомобиль убрали возле дома на улице Рокоссовского после года простоя. ФОТО: администрация Нижнего Новгорода

По словам заместителя начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог Алексея Фурцева, погода сейчас позволяет приступить к подготовке генеральной уборки района.

- Мэр города Владимир Панов поручил следить за санитарным состоянием улиц, в том числе обращать внимание на брошенные автомашины. О подобных случаях нам сообщают и жители. Людям не нравится, когда возле дома стоит ржавеющее брошенное авто. Кроме того, это вопрос антитеррористической безопасности и удобства проезда, – прокомментировал Алексей Фурцев.

Нижегородцев также призвали сообщать о брошенном автохламе на сайты районных администраций, либо оставлять заявки на городском портале «Наш Нижний».

Сообщить о бесхозном авто в Советском районе можно по телефону: 417-26-11, либо в группе вайбера «PRO Советское ЖКХ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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