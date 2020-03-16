2020-03-16T17:36:50+03:00
Происшествия

Автобус и маршрутка столкнулись на Верхнепечерской улице в Нижнем Новгороде

Из-за аварии с участием общественного транспорта образовался сильный затор [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Сергей ШухринФото: Сергей Шухрин
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Жуткая пробка образовалась на Верхнепечерской улице Нижнего Новгорода вечером 16 марта. Около 17.00 там столкнулись муниципальный автобус А-2 и маршрутное такси Т-57.

- ДТП произошло перед мостом на Касьянова, - рассказал нижегородец Сергей Шухрин.

Фото: Сергей Шухрин

Фото: Сергей Шухрин

Вскоре после аварии в Яндекс.Пробках появилось сообщение от автолюбителей. Оно гласит, что в результате столкновения общественного транспорта перекрыты левый, средний и правый ряды.

По словам Алексея Осипова, находящегося неподалеку от места ДТП, автомобильная пробка растянулась от поворота на улицу Композитора Касьянова до пересечения Верхнепечерской улицы с улицей Германа Лопатина.

- Просто жесть, - добавил собеседник «Комсомолки».

Фото: Сергей Шухрин

Фото: Сергей Шухрин

Тем временем в Управлении ГИБДД по Нижегородской области пока информации о ДТП в Верхних Печерах нет. «КП-Нижний Новгород» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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