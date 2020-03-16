2020-03-16T17:00:28+03:00
Происшествия

«Думала, еще живой»: Нижегородка задушила мужа металлической цепочкой и выдала его смерть за самоубийство

Правоохранителям удалось раскрыть жестокое преступление в Сарове
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородка задушила мужа металлической цепочкой и выдала его смерть за самоубийствоНижегородка задушила мужа металлической цепочкой и выдала его смерть за самоубийствоФото: "КП" Архив
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- Приезжайте скорее, мой муж совершил самоубийство! - кричала в трубку жительница села Кременки Дивеевского района - Марина (имя героини изменено - прим.ред.). Она в слезах позвонила в скорую помощь в ночь на 1 марта 2020 года.

Приехавшие на место происшествия медики и следователи зафиксировали смерть гражданского супруга женщины - Станислава (имя героини изменено - прим.ред.). Испуганная нижегородка рассказала правоохранителям, что обнаружила возлюбленного полтора часа назад в прихожей дома.

- Я положила его на пол и подложила под голову подушку. Думала, он еще живой! Скорую вызвала только через полчаса, когда поняла, что Слава умер, - убедительно воспроизвела события того вечера Марина.

Тело погибшего мужчины было доставлено в на судебно-медицинскую экспертизу.

- Согласно полученному предварительному заключению СМЭ от 2 марта смерть мужчины наступила 29 февраля года около 23:00 от механической асфиксии, развившейся путем сдавливания шеи металлической цепочкой при удавлении, - уточнил источник “Комсомольской правды”.

Выяснилось также, что тот роковой день 29 февраля Станислав и Марина провели вместе, распивая спиртные напитки. Что произошло между гражданскими супругами и почему женщина решила убить своего возлюбленного, еще предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело. Нижегородку задержали и поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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