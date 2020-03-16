2020-03-16T16:38:23+03:00
Общество

Нижегородцы обсудят подводные камни развития стартапов

Экспертами лектория на этот раз станут нижегородские стартаперы Сергей Ильянов и Анна Мартин
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 приглашает нижегородцев принять участие в очередной встрече бесплатного образовательного проекта «Спичка!». Экспертами лектория на этот раз станут нижегородские стартаперы Сергей Ильянов и Анна Мартин. Они расскажут, как монетизировать любимое дело и какой необходимый минимум нужен для успешного старта.

Мобильный оператор Tele2 приглашает нижегородцев на встречу с Сергеем Ильяновым и Анной Мартин – авторами и дизайнерами собственных брендов одежды и поясных сумок MONQ и NU. Успешные нижегородские стартаперы расскажут, как выбрать дело по душе и понять, можно ли его монетизировать. Участники встречи вместе разберут преимущества работы над собственным проектом, обсудят необходимые бюджеты и бекстейдж производства. Аня и Сергей поговорят как о самых приятных моментах запуска бизнеса, так и о подводных камнях работы над собой и суровой реальности самодисциплины. Спикеры поделятся личным опытом развития стартапов и помогут избежать главных трудностей на начальном пути. Кроме того, гости встречи смогут задать спикерам свои вопросы и получить экспертные рекомендации по созданию и продвижению собственных проектов, и о том, какие навыки следует развивать уже сейчас, чтобы получить результат завтра.

Сергей Ильянов — создатель бренда поясных сумок и одежды MONQ. Анна Мартин — автор и дизайнер одежды для йоги и купальников NU. На встрече слушатели узнают об истории двух брендов как о двух противоположных примерах старта бизнеса и об особенностях их развития. Встреча с Сергеем и Анной состоится 17 марта в 19:00 в лектории «Правда» на Варварской, 32 (Нижполиграф, 4 этаж). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте проекта.

Встречи для нижегородцев Tele2 проводит в рамках образовательного проекта «Спичка!». Это беспрецедентный по масштабу проект оператора, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России.

На площадках проекта выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Со слушателями встречаются fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны оператор проводит по две лекции ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Смоленске.

В Нижнем Новгороде проект «Спичка!» стартовал в конце 2019 года. За прошедший период состоялось уже более 10 встреч с различными спикерами как Татьяна Савина, Дарья Колосова, Эдуард Макаров, Наташа Максименко и другие. Участниками лекториев уже стали свыше 600 нижегородцев. За расписанием встреч можно следить на сайте проекта.

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