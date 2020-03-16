2020-03-16T17:04:54+03:00
Общество

Чистый город за 10 минут: В Нижнем Новгороде стартовал экологический флешмоб

Инициатором акции стала обычная нижегородка [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде стартовал экологический флешмоб. ФОТО: Анна К.В Нижнем Новгороде стартовал экологический флешмоб. ФОТО: Анна К.
Изменить размер текста:

В этом году нижегородцы не стали дожидаться традиционных субботников, а начали убираться на городских улицах уже сейчас. Началось все с одной генеральной уборки на Волжской набережной, а потом переросло в настоящий флешмоб.

До уборки Волжская набережная больше напоминала свалку. ФОТО: Анна К.

До уборки Волжская набережная больше напоминала свалку. ФОТО: Анна К.

- Каждый день я гуляю с собакой на Волжской набережной и любуюсь залежами мусора, - рассказала «Комсомолке» Анна К. - Кроме меня там гуляет ещё много народа, особенно в хорошую погоду. И вот тогда мне пришла простая идея, что если каждый из гуляющих захватит с собой пакетик и соберёт хотя бы немного мусора, то набережная станет чистой. Так можно очистить и любую другую территорию. И главное, что для этого не нужно объявлять какой-то общегородской сбор. Просто те, кто хотят хоть немного сделать для окружающей среды, могут в любой день в любое время выйти на улицу и собрать немного мусора. Так и появился флешмоб «Чистый город за 10 минут».

В Автозаводском районе была настоящая свалка. ФОТО: Мария Петровская.

В Автозаводском районе была настоящая свалка. ФОТО: Мария Петровская.

В первый день флешмоба Анна собрала всего четыре пакета с мусором. Однако вскоре новости о стихийных уборках начали приходить из разных частей города. К примеру, нижегородка Мария Петровская вдвоем с подругой убрали огромную мусорку в Автозаводском районе. А началось все с обычного поста в интернете.

- И это место вы называете заповедником? – возмутился нижегородец Даниил Калягин в группе «Регион-52». - Автозавод, мол, самый чистый район города? Люди, пожалуйста, не мусорьте!

Последствия отдыха гуляющих были заметны издалека. ФОТО: Мария Петровская.

Последствия отдыха гуляющих были заметны издалека. ФОТО: Мария Петровская.

В то время как остальные нижегородцы просто бурно обсуждали пост в социальных сетях, две хрупкие девушки просто пошли и устроили внеплановый субботник на замусоренной территории.

- Мы видели это место раньше и знаем, что там жили бездомные собаки, было построено несколько будок, - рассказала «Комсомолке» Мария Петровская. - А потом подруга увидела первый пост о том, что там очень грязно. По фото мы узнали это место и она предложила мне сходить туда на субботник. Мы пришли и оказалось, что будки кто-то разрушил, но больше всего там валялось последствий отдыха гуляющих - бутылки, мангалы, стекла… Мы собрали 10 мешков по 160 литров, но это не все. Там остались ещё ковёр, одеяло и линолеум от будок. Нужно ждать, когда на улице подсохнет, чтобы унести. И еще остались мешки с собранным мусором, так как у нас сил не хватит их дотащить.

За пару часов девушки привели в порядок всю территорию. ФОТО: Мария Петровская.

За пару часов девушки привели в порядок всю территорию. ФОТО: Мария Петровская.

К слову, если вы тоже ходите присоединиться к акции, достаточно убраться в любой части Нижнего Новгорода, а потом поделиться опубликованными фотографиями в социальных сетях с хештегом чистыйгородза10минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Гия Эрадзе: «Миф, что к животным в цирке плохо относятся. Мы к ним относимся, как к нашим детям»
Художественный руководитель и главный режиссер продюсерского центра "Королевский цирк", заслуженный артист России Гия Эрадзе в программе "Герои Волги" рассказал о новом шоу "Бурлеск", фестивалях циркового искусства, интригах и сложностях профессии
Новости 24
Нижегородские предприниматели получили господдержку на сумму более 2 миллионов рублей
5,5 тысяч транспортных средств планируется перевести на природный газ в Нижегородской области
Права дольщиков недостроенных нижегородских ЖК будут восстановлены
Более 13 миллионов рублей будет выделено Нижнему Новгороду на развитие Парка Победы
Более миллиона рублей выделено из нижегородского бюджета на снос аварийных деревьев
Нижегородский педуниверситет перешел на дистанционное обучение
Нижегородцы получат соцвыплату за второго ребенка, если зарабатывают меньше 22496 рублей
Более 50 домов в Сормовском районе будут отключены от холодного водоснабжения
Жители Нижегородской области могут принять участие в конкурсе «Спасибо маленькому герою»
Нижегородцы смогут приобрести недвижимость на селе по льготной ставке
Житель Балахны потерял девушку, устроил ДТП и угодил под суд
Определены кандидаты на премию Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды
Сапожник из Нижегородской области предлагает создать памятник деревянному башмачку
Игроки БК «Нижний Новгород» сдали тесты на коронавирус
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидается теплая и солнечная погода
Троллейбус протаранил столб в Нижнем Новгороде: пострадали два человека
Годовалый малыш пострадал в столкновении иномарки и молоковоза в Городецком районе
Социальным предпринимателям Нижегородской области дадут льготы на аренду помещений
Сильный снегопад будет продолжаться в Нижнем Новгороде до ночи
Ребенок пострадал в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Глеб Никитин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Нижегородской области
В Дзержинске ввели свободное посещение школ в связи с коронавирусом
Нижегородцев ждет показ лучших короткометражных фильмов «OSCAR 2019»