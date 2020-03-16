Чистый город за 10 минут: В Нижнем Новгороде стартовал экологический флешмоб

В этом году нижегородцы не стали дожидаться традиционных субботников, а начали убираться на городских улицах уже сейчас. Началось все с одной генеральной уборки на Волжской набережной, а потом переросло в настоящий флешмоб.

До уборки Волжская набережная больше напоминала свалку. ФОТО: Анна К.

- Каждый день я гуляю с собакой на Волжской набережной и любуюсь залежами мусора, - рассказала «Комсомолке» Анна К. - Кроме меня там гуляет ещё много народа, особенно в хорошую погоду. И вот тогда мне пришла простая идея, что если каждый из гуляющих захватит с собой пакетик и соберёт хотя бы немного мусора, то набережная станет чистой. Так можно очистить и любую другую территорию. И главное, что для этого не нужно объявлять какой-то общегородской сбор. Просто те, кто хотят хоть немного сделать для окружающей среды, могут в любой день в любое время выйти на улицу и собрать немного мусора. Так и появился флешмоб «Чистый город за 10 минут».

В Автозаводском районе была настоящая свалка. ФОТО: Мария Петровская.

В первый день флешмоба Анна собрала всего четыре пакета с мусором. Однако вскоре новости о стихийных уборках начали приходить из разных частей города. К примеру, нижегородка Мария Петровская вдвоем с подругой убрали огромную мусорку в Автозаводском районе. А началось все с обычного поста в интернете.

- И это место вы называете заповедником? – возмутился нижегородец Даниил Калягин в группе «Регион-52». - Автозавод, мол, самый чистый район города? Люди, пожалуйста, не мусорьте!

Последствия отдыха гуляющих были заметны издалека. ФОТО: Мария Петровская.

В то время как остальные нижегородцы просто бурно обсуждали пост в социальных сетях, две хрупкие девушки просто пошли и устроили внеплановый субботник на замусоренной территории.

- Мы видели это место раньше и знаем, что там жили бездомные собаки, было построено несколько будок, - рассказала «Комсомолке» Мария Петровская. - А потом подруга увидела первый пост о том, что там очень грязно. По фото мы узнали это место и она предложила мне сходить туда на субботник. Мы пришли и оказалось, что будки кто-то разрушил, но больше всего там валялось последствий отдыха гуляющих - бутылки, мангалы, стекла… Мы собрали 10 мешков по 160 литров, но это не все. Там остались ещё ковёр, одеяло и линолеум от будок. Нужно ждать, когда на улице подсохнет, чтобы унести. И еще остались мешки с собранным мусором, так как у нас сил не хватит их дотащить.

За пару часов девушки привели в порядок всю территорию. ФОТО: Мария Петровская.

К слову, если вы тоже ходите присоединиться к акции, достаточно убраться в любой части Нижнего Новгорода, а потом поделиться опубликованными фотографиями в социальных сетях с хештегом чистыйгородза10минут.