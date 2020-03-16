2020-03-16T17:01:50+03:00
Общество

ИКЕА борется со взяточниками

Разбирательства дошли и до суда
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде Ингка групп (управляет ТЦ МЕГА и магазинами ИКЕА) уволила инженера в связи с утратой доверия, и обратилась в полициюВ Нижнем Новгороде Ингка групп (управляет ТЦ МЕГА и магазинами ИКЕА) уволила инженера в связи с утратой доверия, и обратилась в полициюФото: Наталья ПОПОВА
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В Нижнем Новгороде Ингка групп (управляет ТЦ МЕГА и магазинами ИКЕА) уволила инженера в связи с утратой доверия, и обратилась в полицию, в итоге идёт проверка о мошенничестве. Разбирательства дошли и до суда.

Изо дня в день мы слышим и читаем в новостях многочисленные истории о коррупции и мошенничестве на рабочих местах. Обычно дело касается чиновников, но бывают случаи и в коммерческом секторе. Правда намного реже. Мало кто готов привлекать к этому делу полицию, предпочитая избавляться от сотрудника по-тихому. Но только не компании группы Ингка(ранее группа компаний «ИКЕА»), которые,похоже, объявили взяткам крестовый поход.

Всего полгода прошло, как по заявлению компании полиция Петербурга арестовала ее сотрудника, который вымогал взятку у компании подрядчика. Сегодня в Нижнем Новгороде аналогичный случай. Дирекция филиала выявила факт хищения - один из сотрудников подписал акты приемки работ на объемы, в три раза превышающие фактически выполненные. Как только была выявлена недостача, мужчину уволили из компании в связи с утратой доверия и обратились в правоохранительные органы.

А пока идет проверка, уволенный сотрудник пытается восстановиться в суде. На вторник, 17 марта 2020 года, назначена апелляция. “Комсомольская правда” следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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