Фильмы, отмечающие в 2020 году первый юбилей

Есть фильмы, которые забываются после первого просмотра, но есть те, которые мы смотрим и пересматриваем не один раз. Онлайн-кинотеатр ivi, который празднует в этом году десятилетие, сделал подборку картин, вышедших на экраны ровно 10 лет назад. Разных жанров, для разной аудитории, эти фильмы, отмечающие в 2020 году первый круглый юбилей, совсем не устарели. Смотрите на ivi и празднуйте с нами!

«О чем говорят мужчины»

Спектакль популярного театра «Квартет И», по мотивам которого снят этот фильм, называется «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Да, об этом и говорят мужчины. Четыре друга едут на машине в Одессу, чтобы отпраздновать день рождения общего приятеля и побывать на концерте любимой группы. Времени в пути много, есть о чем поговорить. А если в фильме снимаются Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, то еще и посмеяться и задуматься.

Фото предоставлено ivi.ru

«Астрал»

Джош – обычный преподаватель, у него хорошая жена и трое любимых детей. Семья переезжает в новый дом, где с ними начинают происходить странные вещи. Один из мальчиков – Далтон – неудачно падает с чердака и впадает в кому. Помочь вернуть сына к жизни может только Джош, который, как выяснилось, может выходить в астрал и общаться с духами.

Фото предоставлено ivi.ru

«Больше, чем секс»

Адам (Эштон Катчер) и Эмма (Натали Портман) отлично проводят время вместе: им весело, легко, отличный секс и никаких обязательств. Да и знакомы они давно, чуть ли не с детства. Адам и Эмма хотят продолжать жить так же беззаботно, но вдруг понимают, что и в их жизни есть место романтике. Смотрите на ivi комедию режиссера Айвена Райтмана.

Фото предоставлено ivi.ru

«Ешь, молись, люби»

Элизабет Гилберт (Джулия Робертс) вдруг понимает, что ее налаженная жизнь не так уж и хороша. И что самое главное – это словно не ее жизнь. В итоге Элизабет расстается с мужем, оставляет привычный уклад и едет в Италию, где пробует самые вкусные блюда, в Индию, где познает силу молитвы, и в Индонезию. А там уже встречает свою судьбу в лице Филипе (Хавьер Бардем).

Фото предоставлено ivi.ru

«Гарри Поттер: Дары смерти, I часть»

Последняя книга о мальчике-волшебнике Гарри Поттере оказалась настолько объемна, что для ее экранизации понадобилось два фильма. В первой части Гарри, Рон и Гермиона отправляются на поиски артефактов – крестражей, в которых хранится тайна могущества Волан-де-Морта. И помочь юным волшебникам уже некому – всемогущий Дамблдор погиб.

Фото предоставлено ivi.ru

«Три метра над уровнем неба»

Эта испанская мелодрама собрала в национальном прокате более 2,5 миллионов долларов, став одним из лидеров. Главный герой Аче – бедовый парень, и ему грозит тюрьма за избиение человека. Несколько раз он случайно сталкивается с девушкой по имени Баби, и оба не питают друг к другу никакой симпатии. По воле обстоятельств Ачи и Бабе видятся все чаще, и между ними вспыхивают чувства. Но когда люди такие разные, смогут ли они быть вместе? Смотрите на ivi историю о том, можно ли хоть раз в жизни подняться на три метра над уровнем неба.

Фото предоставлено ivi.ru

«Механик»

Если в главной роли снимается Джейсон Стэйтем, значит, зрителя ждет напряженное действие и нешуточные разборки. Герой Стэйтема Артур Бишоп – высококлассный наемный убийца, которого называют «механик» – так точно он действует. Артуру «заказывают» его лучшего друга Гарри (Дональд Сазерленд), и он выполняет задание, но тяжело переживает это. Еще сложнее Механику приходится, когда сын убитого Гарри становится его учеником, а потом Артур узнает, что Гарри был «заказан» без всякой причины.

Фото предоставлено ivi.ru

«Алиса в стране чудес»

Тим Бёртон – один из самых необычных сказочников мирового кино. Поэтому, когда он решил снять фильм о приключениях Алисы в Стране чудес, все ждали чего-то невероятного. Сказка получилась волшебная и немного страшная. Миа Васиковска сыграла Алису – нежную, но в то же время решительную. Джонни Депп стал Безумным Шляпником, и безумства в нем не меньше, чем обаяния. В этом фильме смешались две сказки Льюиса Кэррола, и в итоге получилось странное путешествие в мир фантазий.

Фото предоставлено ivi.ru

«Железный человек 2»

В первом фильме о Тони Старке (Роберт Дауни младший) мы узнали, почему в его груди установлен мощный магнит и как Тони стал супергероем. Во втором фильме Старк сталкивается с призраком из прошлого: на его пути возникает Иван Ванко (Микки Рурк), который мстит за отца, считая, что жизнь ему испортила семья Старков. И даже когда Ванко погибает, Железный человек не остается без работы.