2020-03-16T16:32:12+03:00
Общество

Фильмы, отмечающие в 2020 году первый юбилей

Разных жанров, для разной аудитории, эти фильмы, отмечающие в 2020 году первый круглый юбилей, совсем не устарели
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено ivi.ruФото предоставлено ivi.ru
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Есть фильмы, которые забываются после первого просмотра, но есть те, которые мы смотрим и пересматриваем не один раз. Онлайн-кинотеатр ivi, который празднует в этом году десятилетие, сделал подборку картин, вышедших на экраны ровно 10 лет назад. Разных жанров, для разной аудитории, эти фильмы, отмечающие в 2020 году первый круглый юбилей, совсем не устарели. Смотрите на ivi и празднуйте с нами!

«О чем говорят мужчины»

Спектакль популярного театра «Квартет И», по мотивам которого снят этот фильм, называется «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Да, об этом и говорят мужчины. Четыре друга едут на машине в Одессу, чтобы отпраздновать день рождения общего приятеля и побывать на концерте любимой группы. Времени в пути много, есть о чем поговорить. А если в фильме снимаются Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, то еще и посмеяться и задуматься.

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

«Астрал»

Джош – обычный преподаватель, у него хорошая жена и трое любимых детей. Семья переезжает в новый дом, где с ними начинают происходить странные вещи. Один из мальчиков – Далтон – неудачно падает с чердака и впадает в кому. Помочь вернуть сына к жизни может только Джош, который, как выяснилось, может выходить в астрал и общаться с духами.

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

«Больше, чем секс»

Адам (Эштон Катчер) и Эмма (Натали Портман) отлично проводят время вместе: им весело, легко, отличный секс и никаких обязательств. Да и знакомы они давно, чуть ли не с детства. Адам и Эмма хотят продолжать жить так же беззаботно, но вдруг понимают, что и в их жизни есть место романтике. Смотрите на ivi комедию режиссера Айвена Райтмана.

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

«Ешь, молись, люби»

Элизабет Гилберт (Джулия Робертс) вдруг понимает, что ее налаженная жизнь не так уж и хороша. И что самое главное – это словно не ее жизнь. В итоге Элизабет расстается с мужем, оставляет привычный уклад и едет в Италию, где пробует самые вкусные блюда, в Индию, где познает силу молитвы, и в Индонезию. А там уже встречает свою судьбу в лице Филипе (Хавьер Бардем).

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

«Гарри Поттер: Дары смерти, I часть»

Последняя книга о мальчике-волшебнике Гарри Поттере оказалась настолько объемна, что для ее экранизации понадобилось два фильма. В первой части Гарри, Рон и Гермиона отправляются на поиски артефактов – крестражей, в которых хранится тайна могущества Волан-де-Морта. И помочь юным волшебникам уже некому – всемогущий Дамблдор погиб.

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

«Три метра над уровнем неба»

Эта испанская мелодрама собрала в национальном прокате более 2,5 миллионов долларов, став одним из лидеров. Главный герой Аче – бедовый парень, и ему грозит тюрьма за избиение человека. Несколько раз он случайно сталкивается с девушкой по имени Баби, и оба не питают друг к другу никакой симпатии. По воле обстоятельств Ачи и Бабе видятся все чаще, и между ними вспыхивают чувства. Но когда люди такие разные, смогут ли они быть вместе? Смотрите на ivi историю о том, можно ли хоть раз в жизни подняться на три метра над уровнем неба.

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

«Механик»

Если в главной роли снимается Джейсон Стэйтем, значит, зрителя ждет напряженное действие и нешуточные разборки. Герой Стэйтема Артур Бишоп – высококлассный наемный убийца, которого называют «механик» – так точно он действует. Артуру «заказывают» его лучшего друга Гарри (Дональд Сазерленд), и он выполняет задание, но тяжело переживает это. Еще сложнее Механику приходится, когда сын убитого Гарри становится его учеником, а потом Артур узнает, что Гарри был «заказан» без всякой причины.

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

«Алиса в стране чудес»

Тим Бёртон – один из самых необычных сказочников мирового кино. Поэтому, когда он решил снять фильм о приключениях Алисы в Стране чудес, все ждали чего-то невероятного. Сказка получилась волшебная и немного страшная. Миа Васиковска сыграла Алису – нежную, но в то же время решительную. Джонни Депп стал Безумным Шляпником, и безумства в нем не меньше, чем обаяния. В этом фильме смешались две сказки Льюиса Кэррола, и в итоге получилось странное путешествие в мир фантазий.

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

«Железный человек 2»

В первом фильме о Тони Старке (Роберт Дауни младший) мы узнали, почему в его груди установлен мощный магнит и как Тони стал супергероем. Во втором фильме Старк сталкивается с призраком из прошлого: на его пути возникает Иван Ванко (Микки Рурк), который мстит за отца, считая, что жизнь ему испортила семья Старков. И даже когда Ванко погибает, Железный человек не остается без работы.

Фото предоставлено ivi.ru

Фото предоставлено ivi.ru

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