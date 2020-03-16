Гия Эрадзе: «Миф, что к животным в цирке плохо относятся. Мы к ним относимся, как к нашим детям»

- Почему с Нижнего Новгорода начинаете большой гастрольный тур?

- Я люблю Нижний Новгород. Здесь мы часто бывали и сюда привозили разные проекты. Кроме того, здесь проходила основная подготовка к Международному цирковому фестивалю в Монте-Карло. От вас уехали в Монако, где победили и получили Золотого клоуна. Именно поэтому Нижний Новгород первый российский город после столицы, который увидит наше шоу "Бурлеск". Мы считаем, это правильно!

- Понятно, что у вас свой, ни на что не похожий "почерк", но все-таки чем ваше новое шоу "Бурлеск" отличается от предыдущих?

- Это на самом деле "Бурлеск". Это не потому, что там кабаре. Это просто феерия костюмов, блеска и красоты. 117 человек труппа, 19 машин, колоссальное количество животных, тонны декораций. Номера будут в воде, под дождем. Это очень красиво! Это огромное шоу.

И, естественно, визитная карточка шоу "Бурлеска" – номер, который стал одним из победителей фестиваля в Монте-Карло и получил Золотого клоуна – групповая трансформация яиц Фаберже. Этот номер приехал в Нижний Новгород. Это сказка! Это классический номер. Это единственная в мире групповая трансформация из 12 человек. Очень красиво. В стиле Фаберже и Петербурга.

- Вы год представляли шоу "Бурлеск" в цирке Юрия Никулина. Как публика воспринимает?

- Мы представили более 300 спектаклей. Битковые аншлаги были. Никогда не было свободных билетов. Мне звонили друзья и знакомые с просьбой о билете. Но даже я не мог найти лишнего билета. Раскуплено все было за и месяц.

Это очень качественный спектакль. Именно спектакль, потому что это синтез эстрады и мюзикла. Это правда феерия и бурлеск.

- Вы уже сказали, что в 2019 году вы взяли Золотого клоуна на международном фестивале в Монте-Карло. Это самая престижная профессиональная награда. Скажите, какие впечатления в целом от этого фестиваля?

- Всегда были востребованы качественные хорошие номера. Советский цирк, тот в который влюбился в детстве, был лучшим цирком в мире. Мы гордо несем честь русского, российского цирка на международных площадках. Монте-Карло – это самый престижный фестиваль циркового искусства. Как Оскар в кино.

Золотой клоун у нас. Его впервые за 43 года дали коллективу - "Королевскому цирку". Принцесса Стефания предложила даже мне поставить очередной конкурс. Я горд, что меня пригласили в качестве члена жюри на такой престижный фестиваль. Там ограниченное количество членов, это очень престижно. Мне, как творческому человеку, приятно находится в жюри такого фестиваля. Большая честь, когда меня принцесса Монако пригласила быть режиссером 45 юбилейного фестиваля в Монте-Карло. На следующий год мы поедем в Монако вновь. Я выступлю режиссером-постановщиком юбилейного фестиваля. Приятно, когда русского артиста приглашают на такой значимый фестиваль главным режиссером.

- Мировой цирк куда движется? Тот жанр, в котором вы работаете – синтез искусств – будущее цирка?

- Я считаю, что это очень индивидуально. У каждого свой почерк. Моя стилистика не похожа на все остальные цирки. Поэтому у каждого профессионального коллектива свой почерк и своя стилистика.

Цирк движется в ногу со временем. Многие стараются поддерживать современные тенденции, внедрять в спектакли новые технологические моменты. Сейчас создать шоу, при сегодняшних возможностях, намного удобнее и легче, чем в то время.

- Существует ли понятие русская цирковая школа, европейская, китайская?

- Естественно. Я являюсь членом жюри на международных фестивалях, и наблюдая за номерами, могу сказать, что российские артисты всегда выделяются среди всех. У нас есть правильная, классическая цирковая школа. Есть наша подача циркового искусства. Это классика. Есть "Лебединое озеро" П.Чайковского. Оно было, есть и будет! Я за сохранение традиций. Но подача должна быть уже в современном стиле.

Китайцы большие молодцы, они очень прогрессируют. У них очень сильные номера, они в основном в эквилибристике, акробатике. Это их профиль, их направление.

Европейские цирки – своеобразные. Сейчас во Франции в Париже был фестиваль "Цирк завтрашнего дня", там совершенно другая стилистика. Больше модерна там, чем классики, к которой привыкли мы.

Цирк развивается, но каждый по-своему.

- Знаю, что в свое следующее шоу планируете пригласить иностранных артистов. Уже идет кастинг?

- Нет! У нас своих артистов много. Мы работаем в программах, летом едем в Латинскую Америку, в Перу. Там будет совместное большое шоу. Там будут европейские артисты, китайские и русские. Совместные проекты есть. В Амстердаме была сборная программа сильнейших номеров.

- Скажите, приходят взрослые люди на ваше представление? Можно ли говорить о том, что цирк – это не только для детей?

- Нужно! Цирк – это семейное искусство. Я всегда об этом говорю. Наш менталитет воспринимает, что цирк только для детей. Нет, это не так! Цирк для всей семьи. Особенно формат нашего спектакля для всех.

Я ставлю спектакли из расчёта семейного искусства. Для меня цирк – это семейное искусство.

- Взрослые и дети цирк воспринимают по-разному? Или все одинаково становятся детьми?

- У взрослых восприятие такое, как будто они попадают в свое детство. Как ты не крути. Цирк – это сказка, которая несет только положительную энергию. И когда появляется клоун, ты все равно вспоминаешь себя в детстве. Потому что клоун и цирк – это воспоминание о детстве, которое уже не вернуть. Сейчас быстро жизнь проносится, за ней не угнаться.

Все равно, когда ты приходишь в цирк, вспениваешь позитивные моменты из детства.

- В ваших номерах большое количество животных. В последнее время в обществе большое количество дискуссий по поводу этичности использования животных в цирковых номерах? Почему эта тема возникает?

- Это больная тема. Я считаю, что традиции не нужно нарушать. Не важно, что происходит в Европе и других странах. Мы живем в нашей большой стране России. И у нас - и в России, и в Советском Союзе - цирк с животными был. И он должен обязательно быть. Великие известные династии, которые можно перечислять бесконечно, прославили русский цирк в области дрессуры. И почему мы должны отказываться от нашего жанра дрессуры. Только потому, что где-то кто-то в Европе запретил.

Миф, что к животным в цирке плохо относятся. Замечательно к ним относятся: любят. К ним относятся как к своим детям.

- Я знаю, вы сотрудничаете с зоопарками, где живут ваши артисты-пенсионеры, и откуда берете себе новых артистов.

- Да, так и есть. В сочинском санатории "Октябрьский" есть замечательный зоопарк. В этот зоопарк мы всегда сдаем и дарим животных, а если рождается потомство, нам их передают. И с европейскими зоопарками работаем.

- Еще одна особенность циркового искусства – формирование династий. Вы не из цирковой династии. Ваш пример – это исключение из правил? Сложно пробиться в цирковое искусство, не будучи членом цирковой семьи?

- Сложно! Очень! Скажу вам честно, потому что это путь известен мне, как никому. Я его прошел сам. Мне 41 год, я в 11 лет пришел в цирк без династии, без фамилии. Мальчишка, который приехал из Грузии в Россию. Я знаю, как этот путь трудно пройти, сколько было недоброжелателей и всего того, что даже не хочется об этом вспоминать. Даже сегодня с этим сталкиваешься иногда. Поэтому цирк – этот тот же самый шоу-бизнес. Есть конкуренция и зависть. На это я стараюсь не обращать внимание. Вся моя жизнь заключается в том, что я люблю цирк. Я не могу без него жить!

Ту империю, которую я создал - продюсерский центр "Королевский цирк" - является визитной карточкой Росгосцирка, получает высшие награды на всех цирковых фестивалях, нас знает вся страна. Мы живем, творим и создаем для зрителя. Я создаю лучшие цирковые представления на сегодняшний день, которые завоевывают высшие награды на всемирных фестивалях, и доказывают, что русский цирк – жив, живет и будет жить!