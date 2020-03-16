«Стены осыпаются и трескаются»: Нижегородцы пожаловались на состояние поликлиники № 37

Нижегородцы, побывавшие на днях в поликлинике № 37 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, были удивлены огромными трещинами и осыпавшейся штукатуркой. Несмотря на то, что совсем недавно там проводился капитальный ремонт, состояние поликлиники оставляет желать лучшего.

Во дворе поликлиники хранятся груды строительного мусора. ФОТО: "Регион-52"

- Зацените, пожалуйста, как выглядит поликлиника № 37 на проспекте Ленина, 100. Год назад там прошёл долгожданный капремонт, - сообщили нижегородцы в группе «Регион-52». - Стены снова осыпаются и трескаются, а хлам с мусором до сих пор не убран. Говорят, закончились средства.

В настоящее время о ситуации уже проинформированы и официальные органы. В скором времени подрядчик должен провести там ремонтные работы.

На фасаде здания заметны трещины. ФОТО: "Регион-52"

- По данным администрации лечебного учреждения, гарантия на работы по ремонту фасада составляет три года. Претензия подрядчику уже направлена, - сообщили «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Нижегородской области. – Что касается строительного мусора, то он принадлежит нижегородской аптеке, которая готовится к открытию при входе в здание поликлиники. В администрацию аптечной сети уже направлено предписание привести прилегающую территорию в надлежащий вид. Ситуацию администрация лечебного учреждения держит под постоянным контролем.