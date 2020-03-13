2020-03-13T19:00:59+03:00
Общество

Оперативно реагировать на последствия сильного ветра поручил Глеб Никитин профильным службам региона

В ближайшие часы в Нижегородской области прогнозируются порывы ветра 20-25 м/с
Елена КАРАЛ
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Оперативно реагировать на последствия сильного ветра поручил Глеб Никитин профильным службам регионаОперативно реагировать на последствия сильного ветра поручил Глеб Никитин профильным службам регионаФото: Олег УКЛАДОВ
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В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 13 марта, в Нижнем Новгороде и области прогнозируются порывы ветра 20-25 м/с. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Быть готовыми оперативно отреагировать на последствия от порывов ветра поручил профильным службам глава региона Глеб Никитин.

- Несмотря на предстоящие выходные, прошу руководителей профильных служб и ведомств, а также глав местного самоуправления быть готовыми к оперативному реагированию при возникновении последствий от сильных порывов ветра. Большая просьба к нижегородцам, соблюдать элементарные правила безопасности при штормовом предупреждении», - сказал губернатор.

Профильные заместители Андрей Гнеушев, Дмитрий Краснов, Давид Мелик-Гусейнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков должны вести оперативный мониторинг ситуации и принимать меры в случае необходимости.

Из-за неблагоприятных погодных явлений ожидается также рост количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, линий связи и нарушениями в работе объектов ЖКХ. Возможно также обрушение слабоукрепленных кранов, включая строительные. Упасть могут и широкоформатные, ветхие конструкции, деревья со слабой корневой системой. Может также осложниться проведение высотных, аварийно-восстановительных работ из-за сильного ветра и его порывов.

Не парковать свои автомобили под деревьями и рекламными считами автомобилистов также призывает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Рекомендации для граждан опубликовало региональное ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, если вы оказались на улице во время сильного порывистого ветра, то нужно постараться укрыться от него в ближайшем здании. Следует также держаться в стороне от деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций и легких построек. Кроме того, нельзя оставлять автомобили в близости от них. Увидев оборванные провода, нужно информироваь администрацию населенного пункта о месте обрыва.

Нельзя покидать укрытия или помещения, пока угроза не минует. Находясь в помещении, лучше всего держаться на расстоянии от окон, чтобы избежать травм от разбитых стекол Желательно закрыть портьеры.

Вещи, которые может захватить воздушный поток, следует убрать с балконов и подоконников.

Если в доме отключится свет, рекомендуется пользоваться электрическими фонарями и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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