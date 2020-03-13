В широкий прокат вышел фильм Оксаны Михеевой про женщин, которым разрешили брать мужей в аренду

«Россия. Недалекое будущее. Власти страны приняли закон об аренде мужчин на определенный срок, по истечении которого женщины должны сдать супруга обратно… Чтобы оставить мужа при себе, Анна решается на хитрость, но план рушит муж, которого новый закон вполне устраивает».

Эту историю придумала и воплотила в виде фильма нижегородка Оксана Михеева. Короткометражная картина «Эс как доллар точка джи» (12+) появилась на свет в 2016 году, но в широкий прокат вышла лишь спустя годы - в составе полнометражного фильма под названием «Очень женские истории» (18+). «Комсомольская правда» пообщалась с режиссером и узнала, что вдохновило ее на фантастическую историю, почему главная роль досталась Анне Михалковой и когда Оксана решится на собственный полный метр.

Рабочий процесс.Фото: Из личного архива героя публикации

«Приятно, что картина дошла до зрителя»

- Оксана, это ваша первая короткометражка, вышедшая в широкий прокат?

- Нет, моей первой работой, которую зрители увидели в кинотеатрах, стал «Расфокусин». Он также вышел в прокат в составе новелльных историй. Фильм «Новые русские» с успехом прошел в кинотеатрах в 2014 году. Потом в новелльные истории попала моя вторая короткометражка «Секонд лайф», но на широких экранах ее никто так и не увидел.

- Получается, выход «Эс как доллар точка джи» в кино - настоящее событие для вас?

- Скажем так. Мне приятно, что спустя несколько лет картина дошла до зрителя. Это самое главное.

- Фильм давным-давно ступил на фестивальную тропу. Напомните, какие награды он собрал?

- Пожалуй, главной наградой стали дипломы «Кинотавра» в 2016 году. Кто-то получал диплом только от жюри кинофестиваля, кто-то - только от критиков. А нам повезло! Мы были награждены и теми, и другими. В общем, призов было предостаточно. К тому же в свое время «Эс как доллар точка джи» показали на фестивале короткометражного «Короче». Помню, тогда его увидели четыре тысячи зрителей.

Нижегородка Оксана Михеева сняла фильм по своему сценарию.Фото: Из личного архива героя публикации

- С момента создания фильма прошло четыре года. Он вошел в полный метр без изменений? Может, что-то добавили или, наоборот, вырезали?

- Спустя некоторое время всегда появляется желание что-то изменить в фильме. Когда изменения все же происходят, это очень волнительно. Однако в отличие от некоторых других моих картин «Эс как доллар…» вошел в «Очень женские истории» целиком, без изменений. Так что я спокойна.

- Так выходит, что вы снимаете фильмы по своим же сценариям. «Эс как доллар…» не исключение. Что натолкнуло вас на сочинение такой истории? Она же из ряда фантастики!

- Я окончила сценарный факультет ВГИК. Так что это издержки профессии, если хотите. Но, справедливости ради, я снимала фильмы и по чужим сценариям. Хотя в большинстве случае сценарии к картинам я пишу сама. Почему история получилась фантастической? Знаете, сложно ответить. Видимо, такой у меня склад ума. А идея пришла в момент, когда знакомые и знакомые знакомых стали поголовно разводиться после двадцати лет брака. Причем это совпало с созданием многофункциональных центров. Сидела, размышляла: а что, если можно будет брать мужей в аренду? Так родилась моя история.

Режиссер дает ценные указания актеру Сергею Фролову.Фото: Из личного архива героя публикации

- Можете вспомнить, как проходили съемки?

- Конечно. Съемки проходили в мегапрекрасном месте - бывшем банке, который в тот момент переделывали под многофункциональный центр. Вот такое совпадение. Провели там три счастливых дня с идеальной съемочной группой. У нас все получалось с первого дубля! Доходило до того, что Аня с Кристиной (актрисы Анна Михалкова и Кристина Бабушкина. - Прим. ред.) умоляли: «Давайте еще дубль снимем. Нам столько всего хочется показать!» И мы снимали. Для успокоения души, так сказать (улыбается).

«Фролов стал уговаривать снять его в моем фильме»

- Вы ведь с Кристиной Бабушкиной давние подруги?

- Да. А с Аней сдружились как раз на съемках. Помню, что мы постоянно смеялись. Было очень весело. Но вы спросили о курьезах. Их как раз не было. Все получалось легко и гладко.

Оксана Михеева с Кристиной Бабушкиной и Макаром Запорожским.Фото: Из личного архива героя публикации

- Главная роль досталась Анне Михалковой. Можно узнать, почему?

- Все просто. Я сразу писала эту историю под Аню. Она мне нравится. И, честно говоря, никого другого на эту роль не рассматривала. Меня как-то спросила: «Что бы вы делали, если Михалкова отказалась сниматься?».

- И что вы ответили?

- Ничего (смеется). Я не нашла ответ на этот вопрос. Даже не могу сказать, кто бы смог сыграть вместо нее. Нет, у нас, конечно, очень много талантливых актрис, но тут без вариантов. Вообще я частенько пишу истории под конкретных артистов. Когда Аня согласилась на съемки, я была счастлива.

По словам Михеевой, над "Эс как доллар..." работала идеальная съемочная группа.Фото: Из личного архива героя публикации

- А звезду МХТ имени Чехова взяли по дружбе?

- С ней вышло очень забавно. Когда собралась снимать «Эс как доллар…», я не видела ни одного спектакля с участием Кристины Бабушкиной. Да и она, как оказалось, не смотрела мои фильмы. Но мне было достаточно того, что я видела ее в быту. Ее темперамент, ее органику… Поэтому пригласила Кристину сняться у меня.

- Главная мужская роль досталась Сергею Фролову. Как его заманили в короткометражку?

- Мы долго искали актера на эту роль. А когда позвонила Сергею, он сам стал уговаривать меня снять его в моем фильме. Он уже снимался с Аней и Кристиной, поэтому был рад поработать с ними еще раз. Все говорил: «Давайте! Давайте!» Собственно, Сергей даже сценарий не читал. Согласился сразу после того, как я пересказала ему сюжет.

На премьере "Очень женских историй" в Москве.Фото: Из личного архива героя публикации

- Кто же придумал объединить вашу историю с четырьмя другими?

- Это идея нашего продюсера Юлии Мишкинене. Четыре истории из пяти были сняты еще в 2016 году. И уже тогда было ясно, что нужно соединить их в полнометражную картину. Буквально через пару лет Антон Бильжо снял свой фильм. В результате получились «Очень женские истории». Спасибо Юлии за упорство. Ей удалось показать зрителям наши работы. Задача непростая, но она с ней справилась. Да и форма необычная. Непонятно, то ли зритель еще не привык смотреть короткометражки, то ли уже отвык, и надо заново приучать к этому. По мне, формат короткого метра более емкий, чем полнометражная картина. Надеюсь, зрители полюбят его, и он, что называется, зайдет.

- Короткометражек у вас не мало. Когда замахнетесь на полный метр? Есть идея, о чем он будет?

- Ничего не буду рассказывать о полнометражном фильме, потому что как раз сейчас активно над ним работаю. Скажу только, что кино - дело не быстрое. Так, чтобы сегодня затеял, а к концу года снял - это идеальная картина мира. Но, как правило, при этом страдает качество. Для хорошего полного метра требует год, два, а то и более.