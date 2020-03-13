Цирковое шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе, покорившее Монте-Карло, впервые покажут в Нижнем Новгороде

Ярким вихрем новое шоу «Бурлеск» знаменитого цирка Гии Эрадзе охватило Нижний Новгород, покорив княжеский дом Монако и Москву. Уже 14 марта нижегородцы смогут насладиться феерией костюмов и новых фантастических номеров, которые в очередной раз поражают роскошью и по-настоящему королевским размахом.

Как сообщил журналистам 12 марта художественный руководитель – главный режиссер продюсерского центра «Королевский цирк» Гия Эрадзе, Нижний Новгород стал первым гастрольным городом, который увидит номера, завоевавшие главную цирковую награду мира - «Золотого клоуна» в Монте-Карло.

Цирковое шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе, покорившее Монако, впервые покажут в Нижнем Новгороде ФОТО: продюсерский центр ООО «Королевский цирк»

- Мы представляем нижегородцам новую программу «Бурлеск», которая в прошлом году стала обладателем «Золотого клоуна» на фестивале в Монте-Карло в Монако. Это своего рода «Оскар» в сфере циркового искусства. Завоевав престижную награду и представив премьеру шоу в Москве, наконец, мы отправились в большой всероссийский гастрольный тур, где Нижний Новгород стал первым городом, - поделился в интервью Гия Эрадзе.

Цирковое шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе, покорившее Монако, впервые покажут в Нижнем Новгороде ФОТО: продюсерский центр ООО «Королевский цирк»

Коллектив привез на гастроли в Нижегородский цирк 19 автофур с многочисленными эксклюзивными костюмами, авторскими декорациями и современным световым и техническим оборудованием. Также вместе с артистами на манеж выйдет множество экзотических животных: зебры, обезьяны, страусы, ламы, дикобразы, лошади, далматинцы и другие четвероногие участники программы.

Цирковое шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе, покорившее Монако, впервые покажут в Нижнем Новгороде ФОТО: продюсерский центр ООО «Королевский цирк»

Режиссер-постановщик шоу «Бурлеск» Евгений Шевцов отметил, что для этого шоу были подготовлены новые яркие номера и аттракционы, хореографические постановки и эффектные трюки!

Цирковое шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе, покорившее Монако, впервые покажут в Нижнем Новгороде ФОТО: продюсерский центр ООО «Королевский цирк»

- Тут что ни номер, то удивление. Если говорить о номере «Групповая трансформация «Фаберже», то мы готовили его очень долго. Он был сделан специально для фестиваля в Монте-Карло, причем выпускали мы его в Нижнем Новгороде, но тогда зрителю показать его не успели, и сразу уехали за границу. Поэтому для нижегородских зрителей это будет премьера. На пресс-конференции журналисты увидели только одно яйцо, а в шоу публике будет представлены сразу 6 точных гигантских копий ювелирных изделий Карла Фаберже, из которых появляются артисты, на удивление зрительному залу сменяющие костюмы в грациозном танце, - рассказал Евгений Швецов.

«Фаберже» - единственный в мире номер групповой трансформации, где 12 человек одновременно переодеваются 9 раз. Тематика произведений Карла Фаберже была выбрана не случайно, ведь это выдающийся русский ювелир, чьи изделия радовали монарших особ и самых богатых людей мира.

Цирковое шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе, покорившее Монако, впервые покажут в Нижнем Новгороде ФОТО: продюсерский центр ООО «Королевский цирк»

- Мы ехали во Францию, поэтому выбрали тематику произведений русского художника, жившего в Санкт-Петербурге. Там есть его музей, куда я приезжал во время подготовки этого номера. По стилистике это подходило к королевской тематике, ведь Монако - княжеское государство. Мы сделали номер в стиле старого Петербурга. У нас есть костюмы Собора, цирка Чинизелли и других достопримечательностей города. Узоры на яйцах, представленных на манеже, идентичны тем, которые мы видим на «Фаберже», - пояснил Гия Эрадзе.

Нижегородцев также ожидает премьера номера, который не видела публика в Монако и Москве. Сейчас идут финальные репетиции большой групповой постановки с балетом и гимнастами на турнике, сделанного в стиле танго. Художественный руководитель труппы назвал его потрясающим и достойным любого фестиваля мира.

Цирковое шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе, покорившее Монако, впервые покажут в Нижнем Новгороде ФОТО: продюсерский центр ООО «Королевский цирк»

Завершится представление дождем, который прольется прямо из-под купола цирка и трогательным номером «Погружаясь в любовь». Специально для него пришлось придумывать конструкции, позволяющие скрыть под куполом несколько тон воды. Балет, брызги, вода и воздушная пара под дождем, сделали номер необычайно красивым и трогательным до слез. Именно так выразились многие друзья Гии Эрадзе, которых он просил поделиться своими впечатлениями.

Цирковое шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе, покорившее Монако, впервые покажут в Нижнем Новгороде ФОТО: продюсерский центр ООО «Королевский цирк»

Напоминаем, что увидеть грандиозное шоу «Бурлеск» можно с 14 марта в Нижегородском цирке!