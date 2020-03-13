«Мы были бурлаками на Волге»: Ветеран Великой Отечественной войны потерял два года стажа на бурлацкой службе

Стертые до крови руки, врезающаяся в плечи веревка и мучительное чувство голода – именно такое детство выпало четверым мальчишкам из села Густомесово Костромской области. Пока их отцы и старшие братья сражались на войне с фашистами, им пришлось стать…бурлаками на Волге.

Недетская работа

- Семья у нас была большая – четыре сестры и три брата, - вспоминает 92-летний нижегородец Валентин Федорович Ульянов. – Отец был капитаном речного пароходства – водил суда «Горький – Рыбинск». Средний брат Михаил пошел по его стопам и тоже стал капитаном. До войны мы жили довольно сносно: отец получал хорошую зарплату, мать была домохозяйкой. У нас был свой дом и корова. Одним словом, голода мы не знали.

Но с началом войны все изменилось. Первыми всю тяжесть военного положения почувствовали на себе взрослые: сначала забрали на войну старшего брата, потом отец стал все дольше задерживаться в период навигации.

«Мы были бурлаками на Волге»: Ветеран Великой отечественной войны потерял два года стажа на бурлацкой службеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Когда началась война, мне было всего 13 лет, - рассказывает Валентин Федорович. – Дома оставались только мама и сестры. Надо было как-то заботиться о семье, и я решил пойти работать. Ну, а куда может пойти мальчишка в таком возрасте? Поблизости была мельница, и сначала мы с пацанами думали устроиться туда грузчиками. Но таскать 50-килограммовые мешки нам оказалось не под силу. В первый же день мы доработались до дрожи в ногах и жуткой боли в спине. Потом попробовали пойти на лесозаготовку – и тоже дело не пошло. Чтобы обращаться с пилой, нужен был навыки и сила. А у нас не было ни того, ни другого.

Рыбешка за труды

Деревенские мальчишки уж было совсем отчаялись подыскать себе работу, как вдруг она сама нашла их.

- Наше село делилось на две половины: одни работали в колхозе, а другие занимались рыбным промыслом на Волге, - продолжает пенсионер. – Нас так и называли – водники и колхозники. Так вот летом 1942 года к нам пришел наш односельчанин Федор Михайлович Вампилов и предложил поработать у него в рыбной артели. Дескать, дело нехитрое – и мальчишка справится.

«Мы были бурлаками на Волге»: Ветеран Великой отечественной войны потерял два года стажа на бурлацкой службеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что это была за артель, никто доподлинно не знал. То ли ее действительно организовали районные власти, то ли местный житель попросту сколотил «частную лавочку» под шумок. Да дети-то особенно в это дело и не вникали, особенно когда им пообещали давать рыбу за труды.

- Время тогда было голодное – чтобы хоть как-то нас накормить, мать готовила для нас лепешки из очисток и отрубей, - продолжает Валентин Федорович. – Да только они горькие – в рот не вломишь. Рядом поле и река, а попробуй там что-нибудь возьми! За колоски срок давали и за рыбу также. А тут нам бросят три-четыре рыбешки за труды – мы и рады!

Бурлацкая артель

Вот только «труды» эти и врагу не пожелаешь. На два года мальчишкам пришлось стать настоящими бурлаками!

- Мы работали гребцами на большой лодке. Там у нас был невод и большие цементные грузила. Со всем этим добром мы сначала шли на веслах восемь километров, - вспоминает пенсионер. – А потом начинали выбрасывать невод. Он растягивался на несколько сотен метров, а как только заканчивался – мы подхватывали веревки и шли на веслах против течения. И, наконец, дойдя до бурлацких лямок, тащили по мелководью и лодку, и невод, и бетонные грузила. Тяжесть невероятная! Руки у нас были стерты до кровянистых мозолей, лямки больно врезались в плечи – в общем, адская работа!

«Мы были бурлаками на Волге»: Ветеран Великой отечественной войны потерял два года стажа на бурлацкой службеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

За сутки мальчишки вместе со своими старшими начальниками делали несколько таких ходок. Куда потом девалась эта рыба – одному богу известно. Каждый день за ней приезжал извозчик на лошади из местного колхоза, рыбу грузили в корзины и увозили в неизвестном направлении. Самим мальчишкам доставалось лишь несколько рыбин на уху для матери и сестер. На этой «бурлацкой службе» они продержались два года, а потом Валентин Федорович уехал в Горький, где его взяли матросом на пароход «Котовский».

За стаж обидно

Так получилось, что речному флоту Валентин Ульянов посвятил всю свою жизнь. 68 лет он провел на пароходстве: матросом, лоцманом, капитаном…И не жалеет ни об одном прожитом дне. Единственное, что до сих пор гложет его сердце – это то, что те два года бурлацкой службы так и не вошли в общий стаж.

- Мне не деньги нужны! Зачем эти копейки? Просто обидно, что два самых тяжелых года работы так и не засчитали, - переживает пенсионер. – Ведь по делу-то у меня стаж не 68, а 70 лет!

Чтобы восстановить справедливость, Валентин Федорович даже писал обращение в Костромскую область. Однако отыскать следы тех потерянных лет пока так и не удалось.

«Мы были бурлаками на Волге»: Ветеран Великой отечественной войны потерял два года стажа на бурлацкой службеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Документы Красносельского райпотребсоюза Костромской области на хранение в государственный архив не поступали, - сообщили в ГКУ «Государственный архив Костромской области». – В связи с этим предоставить сведения о стаже работы Ульянова Валентина Федоровича за период 1942-1943 годы невозможно.

Впрочем, и без архива в родном селе Валентина Федоровича все старожилы готовы подтвердить его рассказ. Почти все тогдашние жители видели, как мальчишки на своих плечах волокли тяжелейшие грузы. Вот только старожилов этих становится все меньше. А пока бюрократическая машина все же отыщет в архивах нужную бумажку, их может и вовсе не остаться.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Красносельского района Костромской области:

- В документах архивного фонда Красносельского Райпотребсоюза в ведомостях по начислению заработной платы работникам за 1942-1946 годы не имеется сведений о начислении зарплаты работникам рыбацкой артели (Ватага). Подтвердить стаж работы Ульянова Валентина Федоровича в рыбацкой артели с 1942 по 1943 годы не представляется возможным.

А еще был случай

В 1956 году коллектив РБТ-124 (речной буксир) под руководством Валентина Ульянова занял первое место в социалистическом соревновании по проводке плотов через шлюзы. За вторую декаду июля ими было проведено 48 плотов.