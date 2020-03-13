Некоторым жителям Нижегородской области сделают перерасчет за отопление. Новые суммы появятся уже в мартовских платежках. При это отличаться они могут как в отрицательную, так и положительную стороны. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков на пресс-конференции, посвященной перерасчету за тепло 13 марта.

- В этом году зима была достаточно теплой. Поэтому большинству людей деньги возвратят. Тем не менее, мы понимаем, что даже небольшая сумма может ударить по кошельку жителей. И если перерасчет показал, что жильцам дома нужно доплатить за потребленную тепловую энергию, сумма платежа сразу автоматически распределится равными долями на 10 месяцев – до конца года, без каких-либо процентов за рассрочку, - разъяснил Андрей Чертков.

По итогам ежегодной корректировки, АО «Теплоэнерго» планирует вернуть жителям 2 480 домов 256,3 миллиона рублей. Как отметил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, перерасчет для многоквартирных домов проводился исходя из показаний общедомовых счетчиков.

Нижегородцам вернут 500 миллионов рублей за отопление после перерасчета.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Средняя сумма возврата средств на лицевые счета жителей составит порядка тысячи рублей. Отмечу, что в прошлом году «Теплоэнерго» вернуло потребителям более 120 миллионов рублей, - сказал Илья Халтурин.

Потребители Автозаводского района сэкономят порядка 160 миллионов рублей. Заплатят меньше жители 609 многоквартирных домов, которые пользуются услугами «Волгаэнергосбыта». По словам генерального директора компании Андрея Рачковского, еще в 641 доме начисления не изменятся из-за отсутствия там общедомовых счетчиков.

- Оплата для этих потребителей производится по нормативам. В 313 многоквартирных домах потребление тепла по итогам перерасчета выросло, поэтому жителям начислят дополнительную плату по фактическим показаниям. Всем потребителям, которым корректировка произведена в сторону увеличения, будет автоматически предоставлена беспроцентная рассрочка до конца года, - сказал Андрей Рачковский.

Серьезно уменьшатся также платежи для жителей 527 домов Дзержинска и 119 – в Кстове.

Как отметил директор АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров, общая сумма минусовой корректировки достигнет 90 миллионов рублей. Будут проведены также доначисления, которые в своих квитанциях увидят жители 21 дома в Кстове и 141 – в Дзержинске.

Всю необходимую информацию потребители смогут найти в платежных документах. Если же останутся дополнительные вопросы по начислениям, можно обратиться за консультацией в свою домоуправляющую компанию или ТСЖ.

Начальник контрольно-аналитического отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Михаил Куренков также сообщил, что можно обращаться в ГЖИ. При необходимости ее сотрудники готовы проверить, правильно ли сделаны начисления.

- В прошлом году нам поступило 185 обращений по вопросам правильности корректировки начислений за отопление. По каждому была проведена проверка. И в целом по предписаниям Госжилинспекции гражданам была проведена корректировка в минус - на 7 миллионов рублей», - разъяснил Михаил Куренков.

Напомним, по закону жители оплачивают теплоэнергию, которая рассчитывается из норм потребления предыдущего календарного года. Это значит, что в 2019 году, нижегородцы платили за тепло, исходя из объема, израсходованного в 2018 году.

Каждый год теплоснабжающие организации снимают показания общедомовых счетчиков многоквартирных домов и выясняют, сколько тепла реально использовали жители. Эти показания сверяют с выставленными коммерческим организациям и гражданам счетами. Перерасчет делается на основании разницы этих данных.