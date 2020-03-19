"МС Контакт” единственная из нижегородских компаний вышла в финал международного профессионального конкурса "Хрустальная Гарнитура".

Конкурс "Хрустальная Гарнитура" проводится сообществом профессионалов Call Center Guru при поддержке Национальной Ассоциации и Гильдии менеджеров Контактных Центров начиная с 2005 года. В состав Жюри входят более 200 руководителей и ведущих менеджеров контакт-центров, а также отраслевые эксперты, коучи и консультанты. В сезоне 2019/2020 года в конкурсе принимают участие 310 номинантов.

“МС Контакт” вошел в шорт-лист в номинации “Лучший аутсорсинговый проект” с проектом “Экогеройский супертандем «Хартия — МС Контакт». “Хартия» — региональный оператор по обращению с отходами, работающий в Москве, Подмосковье, Тульской, Ярославской и Владимирской областях. Компания ставит перед собой амбициозные задачи - создать в России новую отрасль с максимально прозрачной схемой обращения с ТКО.

«МС Контакт» и «Хартия» создали Единый контактный центр и с его помощью вывели взаимодействие с клиентами и потребителями услуг на новый уровень, обеспечив высокое качество информационного обслуживания жителей, отсутствие потери обращений и, как следствие, повышение уровня удовлетворенности услугами.

Вместе с “МС Контакт” в число финалистов вошли такие бренды, как Сбербанк, ВТБ, Tele2, Teleperfomance Russia, Яндекс.Деньги и другие крупные федеральные колл-центры. Объявление победителей “Хрустальной гарнитуры” состоится 24 марта 2020 года в онлайн-режиме.