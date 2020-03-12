Куклы вуду и сожженные фотографии: Неизвестный оригинальным способом пытается завоевать сердце нижегородки

Весьма необычным способом некий молодой человек решил признаться в любви нижегородке, живущей в микрорайоне Сортировочный в Канавине. Традиционным ухаживаниям (букеты, конфеты, походы в кино) аноним предпочел запугивание своей возлюбленной. «Ромео» развесил по всему району куклы вуду и сожженные снимки девушки.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Но магия не сработала. Аленино сердце не открылось для отношений. Кстати, с ней все в порядке. Черные силы древнего колдовства никак на ней отразились, - сообщается в паблике «Типичный Нижний Новгород».

Фото: https://vk.com/typical_nn

Тем временем нижегородка громко возмущается слухам о ее смерти, которые распространяются в социальных сетях.

- Мне очень любопытно, кто этот уникальный человек, что распустил слухи о моей смерти? - поинтересовалась Алена у паблика «Нижний Новгород [без цензуры]». - Скажите, вам вообще как, нормально живется после этого? Я давно наблюдаю, но считала нужным вступать в какие-либо обсуждения или объяснения. Но «тема моей смерти» - это уже не смешно!