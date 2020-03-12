2020-03-12T13:14:57+03:00
Общество

Куклы вуду и сожженные фотографии: Неизвестный оригинальным способом пытается завоевать сердце нижегородки

Девушка отреагировала на сообщения о своей якобы смерти [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nn
Изменить размер текста:

Весьма необычным способом некий молодой человек решил признаться в любви нижегородке, живущей в микрорайоне Сортировочный в Канавине. Традиционным ухаживаниям (букеты, конфеты, походы в кино) аноним предпочел запугивание своей возлюбленной. «Ромео» развесил по всему району куклы вуду и сожженные снимки девушки.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Но магия не сработала. Аленино сердце не открылось для отношений. Кстати, с ней все в порядке. Черные силы древнего колдовства никак на ней отразились, - сообщается в паблике «Типичный Нижний Новгород».

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

Тем временем нижегородка громко возмущается слухам о ее смерти, которые распространяются в социальных сетях.

- Мне очень любопытно, кто этот уникальный человек, что распустил слухи о моей смерти? - поинтересовалась Алена у паблика «Нижний Новгород [без цензуры]». - Скажите, вам вообще как, нормально живется после этого? Я давно наблюдаю, но считала нужным вступать в какие-либо обсуждения или объяснения. Но «тема моей смерти» - это уже не смешно!

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородцы могут выиграть путевку в Париж
Следствие по делу нижегородского "хакера" идет уже почти два года
Нижегородские единороссы поддержали Закон о поправках к Конституции РФ единогласно
Первые межрайонные государственные приюты для бродячих животных появятся в Нижегородской области
На нижегородском заводе произошел пожар в цехе полиэтилена
Сотрудники нижегородского МЧС вновь спасли любителей выйти на тонкий весенний лед
В Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер
Незаконную свалку на Пятигорской убрали после жалобы в соцсети
Волонтеры прекратили поиски 35-летнего Александра Аникина, пропавшего четыре месяца назад
Нижегородец накопил более 850 штрафов за нарушение ПДД и лишился автомобиля
Нижегородская область выделит еще 700 миллионов рублей на капремонт больниц и поликлиник
Нижегородские организации могут принять участие в конкурсе «Торговля России»
На приобретение квартир для нижегородских детей-сирот выделено около миллиарда рублей
Эпидемии гриппа и ОРВИ в Нижнем Новгороде больше нет
Нижегородская семья, победившая в конкурсе маскарадных костюмов, вернулась из Венеции
На нижегородском Гребном канале планируется построить аквапарк
Бурнаковскую низину в Нижнем Новгороде могут включить в госреестр объектов накопленного вреда
Нижегородский Роспотребнадзор проводит «горячую линию»