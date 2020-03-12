Медсестра Борской больницы вышла на работу пьяной

Медсестра Борской городской больницы после праздников была замечена на работе в нетрезвом состоянии. Видео, снятое родственницей одной из пациенток, появилось в соцсети ВКонтакте.

На кадрах, снятых на мобильный телефон, видно, что медсестра, мягко говоря, не вполне адекватна – на вопросы не отвечает или ее реакции замедленны, походка и движения медленные и неуверенные. Тем не менее, «странное» состояние не помешало медсестре ревностно исполнять свой профессиональный долг – неуверенной рукой она делала уколы пациентам с сердечными заболеваниями.

В ответ на просьбу вызвать главврача или хотя бы кого-нибудь из руководства, медсестра просто развернулась и ушла в неизвестном направлении.

На Бору пациенты больницы застукали медсестру кардиологии пьяной на рабочем месте.

Надо полагать, «женский день» у сотрудницы борской больницы прошел «на ура», раз его отголоски докатились до 9 марта (в этот день и произошел инцидент).

После огласки руководство больницы заставило медсестру сдать анализ крови на алкоголь. В дальнейшем будет принято решение о мерах ответственности.

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