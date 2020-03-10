«Меня насилует муж!»: Сбежавшие от своих мучителей нижегородки рассказали о домашнем насилии

На протяжении 17 лет в кризисный центр на Заярской, 18 обращаются женщины, столкнувшиеся с домашним насилием или оказавшиеся в острой кризисной ситуации (умер близкий человек, настигло смертельное заболевание и прочее).

- Как правило, эти люди не умеют принимать самостоятельные решения, не контролируют свою жизнь и испытывают нехватку друзей и знакомых. Зачастую им просто не к кому обратиться за помощью, - заявила директор Нижегородского женского кризисного центра Анастасия Ермолаева в беседе с «Комсомольской правдой».

По большей части в центр приходят или звонят женщины в возрасте от 25 до 35 лет, хотя встречаются клиенты и старше 60-ти (в частности, пенсионерки, над которыми издеваются родные дети).

- Ошибочно полагать, что за помощью обращаются лишь неблагополучные женщины. Наоборот, наши клиентки работают и хорошо зарабатывают, иногда настолько, что обеспечивают мужей, проживая с ними на своей территории. Тем не менее некоторым сложно выстроить границы и как-то защитить себя, - добавила психолог, координатор телефона доверия Анна Смирнова.

Март только начался, а на личном приеме у психолога уже побывали 19 человек. В среднем же за месяц клиентами кризисного центра становятся до 40 женщин, в той или иной степени столкнувшиеся с домашним насилием.

- По количеству звонков на всероссийский телефон для женщин, пострадавших от насилия в семье, Нижний Новгород занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Но это свидетельствует об информированности в нашем регионе, а не о количестве случаев насилия, - подчеркнула Анастасия Ермолаева. - Просто нижегородки стали больше говорить о своих проблемах!

5 марта 2020 года Нижегородскому женскому кризисному центру исполнилось 17 лет. По этому случаю «Комсомольская правда» публикует пять историй нижегородок, которые сбежали от своих мучителей.

«Мам, а когда ты умрешь?»

В 2018 году в центр обратилась женщина, которая не понимала, что с ней происходит. Когда она находилась дома, вдруг ни с того ни с сего загоралась проводка аккурат над входной дверью - так, что она не могла выбраться наружу. Через некоторое время на ходу отказали тормоза в автомобиле, отчего женщина попала в ДТП, но чудом выжила. Оправившись, обратила внимание на странный привкус в еде, которую потребляла. А потом начала находить блистеры от таблеток. Пустые, разумеется. Последней каплей стал разговор с маленьким сыном перед сном.

- Мам, а когда ты умрешь? - поинтересовался мальчуган.

На вопрос обескураженной матери «Почему ты об этом спросил?», ребенок ответил: «Папа уже познакомил нас с новой мамой».

Тогда-то картинка в голове женщины сложилась. До нее дошло, что все случайности не были случайными. Дожидаться, пока ее сживут со свету, не стала. Собрала вещи, взяла детей да сбежала из дому.

- Мы поселили ее в кризисную квартиру. Муж, конечно, принялся разыскивать жену с детьми, даже заявление в полицию написал. Но поскольку мы взаимодействуем с ГУ МВД России по Нижнему Новгороду, сами связались с правоохранителями и сказали, что искать женщину не надо. Она находилась в кризисной квартире под защитой государства, - вспоминает юрист, заместитель председателя Нижегородского женского кризисного центра Елена Прохорова.

Закончилось все тем, что детей разделили по суду. И это, по словам юриста, было наилучшим вариантом, потому как женщине грозила реальная опасность.

«Брал кухонный нож и резал пальцы»

Однажды на пороге кризисного центра появилась женщина, которая сходу заявила: «Меня насилует муж!» На тот момент она уже сбежала из дома, и податься ей было особо некуда.

- Многие думают, что, когда женщина в законном браке, с ней можно делать все что угодно. Но это не так! - настаивает Елена Прохорова.

Поначалу ее клиентка пыталась сопротивляться. Тогда муж брал кухонный нож и резал ей пальцы, приговаривая: «Ты резала капусту и поранила палец. Какая полиция? Куда ты пойдешь?» А затем снова и снова принуждал немолодую жену к физической близости, причем в особо изощренной форме.

Порой муж-извращенец избивал мать своих взрослых детей так сильно, что она буквально лезла на стенку от боли. Но делал это мастерски, потому ни синяков, ни ссадин на теле женщины не было. Отчаявшаяся нижегородка подалась в полицию и прокуратуру. Вдруг помогут? А там рассмеялись пострадавшей в лицо: «Это ваши любовные утехи. Хотите - разводитесь».

- Мне пришлось выйти за нее в суд, потому что клиентка не могла прийти самостоятельно. Настолько боялась своего мужа, - рассказала юрист кризисного центра.

Поняв, что больше не сможет причинять физическую боль своей супруге, мужчина принялся за ее клиентов (она - самозанятая). Скидывал им интимные фотографии жены, порочащие ее честь и достоинство.

- Мы поселили ее в кризисной квартире, и она жила там до тех пор, пока их с мужем не развели. Сейчас с ней все хорошо, - добавила собеседница «Комсомолки».

«У меня сломаны ребра»

«Помогите мне, пожалуйста! У меня сломаны ребра. Я не могу выйти из дома - во дворе гуляют огромные собаки. У мужа-предпринимателя есть станки, перерабатывающие мясо. Не знаю, доживу ли до утра», - такое сообщение пришло в мессенджере юристу Нижегородского женского кризисного центра в 2019 году, когда та находилась на конференции в Москве.

Пострадавшая охотно рассказала, где именно находится и какую опасность представляет для нее гражданский супруг, отмотавший срок по статье «Убийство». При этом слезно умоляла не сообщать о ней в правоохранительные органы. Последнее сообщение от нее гласило: «Если со мной что-то случится, знайте, что я жила в этом доме».

- Мы обсудили эту ситуацию с председателем нашего центра и решили как можно скорее рассказать обо всем полиции. Хотя клиентка уверяла, что у сожителя там все куплено, - вспоминает Елена Прохорова. - И все же я позвонила в Главк с просьбой выслать наряд по такому-то адресу и вызволить оттуда женщину.

По возвращении домой юрист узнала, что никто не кинулся помогать нижегородке со сломанными ребрами. Тогда сотрудница кризисного центра решила самостоятельно вызволить пострадавшую из логова сожителя.

- Мы выждали, когда гражданский муж покинет дом. Я встретила ее у ворот и отвезла к нам на Заярскую. Теперь с женщиной все хорошо. Она жива и здорова, - заключила собеседница «Комсомолки».

«Она лишилась обоих родителей»

Влюбленные поженились и стали жить вместе в доме ее родителей. Отец и мать отдали молодоженам добрую половину особняка. Потом жена забеременела. И все было хорошо, пока на свет не появился малыш. Начались каждодневные скандалы, изматывающие и ее, и его. Поразмыслив немного, молодая мать решила сбежать от мужа-тирана.

- Так больше продолжаться не может. Я не хочу с тобой жить, - выпалила однажды жена.

В тот же миг отец семейства схватил годовалого ребенка и полоснул ножом по крохотной ножке. Прибежавшая на подмогу теща попыталась выхватить внучка из рук взбесившегося зятя, за что поплатилась жизнью. Мужчина вонзил кухонный нож прямо в сердце старушки, отчего та скончалась на месте.

- На женские крики прибежал и тесть, но также получил ножевое ранение. Через три дня пожилой мужчина скончался в реанимации, - добавила юрист кризисного центра. - В итоге с матерью младенца все хорошо. Но она лишилась обоих родителей. Сейчас идут судебные разбирательства. Ее муж заявил, что находился в состоянии аффекта… Посмотрим, чем все закончится.

«Папа пинал по голове и животу»

А вот из недавнего. В декабре прошлого года к специалистам обратилась женщина, которая призналась, что ей больше не к кому обратиться. Оказалось, муж-деспот третирует не только ее, но и двух несовершеннолетних сыновей. В попытке воспитать настоящих бойцов мужчина заставлял их убираться по дому, готовить и выполнять прочую домашнюю работу. О том, чтобы дарить детям игрушки или водить в кино, речи не шло.

- Папа вас бьет? - поинтересовалась судья у мальчишек.

В ответ дети замотали головой, мол, нет, не притронулся ни разу! Но судья продолжила: «Как же не бьет? А толчки? А пинки?»

- Он бил меня лишь однажды, когда я не смог отжаться сто раз. Папа пинал меня по голове и животу. Было больно, - потупил взор 9-летний мальчик.

У прокурора и судьи волосы встали дыбом. Получается, мальчик не считал пинки и затрещины физическим насилием. Юрист кризисного центра заявила, что никогда прежде не видела, чтобы дети настолько боялись родного отца.

- На вопрос судьи «Ты любишь папу?» дети ответили: «Любим. Но мы хотим общаться с ним, если он изменится». То есть они жили в постоянном страхе. А на все возражения матери глава семейства говорил: «Я делаю из мальчиков солдат! Воспитываю мужество!» Эта история пока продолжается. Чем она кончится, не знаю, - заключила собеседница «Комсомолки».

КОНКРЕТНО

Что нужно знать и делать, если вы - жертва домашнего насилия?

- Первым делом надо знать телефоны, по которым следует звонить в такой ситуации (см ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ);

- необходимо договориться с родственниками и соседями о сигналах, которые вы подадите им в случае, когда нужно вызвать полицию;

- также специалисты советуют заранее собрать так называемый «чемоданчик безопасности», куда следует положить документы, ценные вещи, деньги, ключи от машины, ювелирные украшения, которые можно продать и прочее;

- стараться не находиться с агрессором в закрытом помещении вроде ванной или кухни, где имеются режущие предметы;

- нужно знать, куда можно сбежать в случае необходимости;

- если ситуация нагнетается и нет возможности прихватить с собой какие-то вещи, надо бежать! Есть угроза вашей жизни и жизни ваших детей.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Обратиться к специалистам Нижегородского женского кризисного центра можно:

- по телефонам (831) 413-84-32, +7-920-253-84-32 (по будням с 9.00 до 18.00);

- по бесплатной горячей линии 8-800-700-06-00 (по будням с 7.00 до 21.00);

- по телефону 102 (в любое время, когда женщине угрожает опасность или ей необходима медицинская помощь).

Консультации психолога и юриста для женщин и детей, пострадавших от насилия, а также находящихся в сложной жизненной ситуации, оказываются бесплатно.

Консультации юриста проводятся по вторникам и пятницам с 14.00 до 17.00.

Консультации психолога проводятся с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00.

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