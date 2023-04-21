Российский «алюминиевый» король и один из самых богатых людей страны: Чем знаменит миллиардер из Дзержинска Олег Дерипаска

На сегодняшний день состояние Олега Дерипаски превышает 2,5 миллиарда долларов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владелец активов «Группы ГАЗ», «Ингосстраха» и энергетической компании «En+» Олег Дерипаска стал богаче на 800 миллионов долларов в 2023 году. Таким образом, нижегородский бизнесмен занял 54 строчку из 110 в рейтинге самых богатых людей России, который составило издание Forbes. На сегодняшний день состояние Олега Дерипаски превышает 2,5 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что бизнесмен смог увеличить свои доходы, это не помогло ему подняться в списке российских миллиардеров. В прошлом году Олег Дерипаска занимал 50 строчку в рейтинге. Очевидно, что 2022 год был не самым лучшим для олигарха, ведь его состояние сократилось более чем в два раза: с 3,8 миллиарда долларов (2021 год) до 1,7 миллиарда.

К слову, в рейтинге богатейших людей планеты Олег Дерипаска сейчас находится на 1217 месте, постепенно выравнивая своё положение.

Напомним, что Олег Владимирович Дерипаска родился в Дзержинске Нижегородской области 2 января 1968 года. Правда, в нашем регионе Дерипаска долго не прожил, его отвезли к бабушке и дедушке на Кубань в возрасте 7 лет. Именно там маленькому Олегу стали прививать трудолюбие.

В 1985 годах Дерипаска окончил среднюю школу и поступил в МГУ, но по окончании первого курса был призван в армию. После двух лет службы домой Олег вернулся в звании старшины запаса. После армии Дерипаска вернулся на учёбу и в результате получил два высших образования. Он окончил физический факультет МГУ и Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова.

В 1990 году Дерипаска вместе с однокурсниками с физфака организовал «Военную инвестиционно-торговую компанию». Вместе они торговали металлами и имели брокерские места на основных биржевых площадках РСФСР.

В ноябре 1994 года Олег Дерипаска стал миноритарным владельцем Саяногорского алюминиевого завода. Через три года он инициировал создание группы «Сибирский алюминий», а в 2000 году был назначен генеральным директором компании «Русский алюминий» (РУСАЛ). Его доля в производстве алюминия в России достигла 75%, компания стала третьей в мире по объемам производства после американской Alcoa и канадской Alcan.

Позже Дерипаска с компаньонами приобрел контрольные пакеты Горьковского автомобильного завода и Павловского автобусного завода.