Нижегородцы оценили возможности мобильной коммерции

Tele2 подвела итоги работы сегмента мобильной коммерции в 2019 году. Самыми популярными услугами у нижегородских пользователей сервисов стали покупки в Google Play, благотворительные взносы, оплата сервисов знакомств, спортивные ставки, мобильные и денежные переводы и оплата штрафов ГИБДД.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году оператор подключил более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия, где год к году этот показатель увеличился на 443%. Следом в рейтинге регионов расположились Свердловская область и Москва с результатом в 340% и 307% соответственно. В Нижегородской области рост оборота в сегменте составил 128%.

Число пользователей сервисов мобильной коммерции в Нижегородской области по итогам 2019 года выросло на 115%. Каждый из них в среднем тратит на оплату товаров и услуг этого сегмента 222 рубля ежемесячно. Похожие результаты продемонстрировали такие регионы Приволжья как Марий Эл и Кировская область, где средний чек зафиксирован в размере 215 руб. и 186 руб. в месяц. Самыми популярными услугами у нижегородских пользователей сервисов мобильной коммерции стали покупки в Google Play, благотворительные взносы, оплата сервисов знакомств, спортивные ставки, мобильные и денежные переводы и оплата штрафов ГИБДД.

Оператор также проанализировал, в каких регионах Приволжья быстрее растет количество операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с 2018 годом. Самым высоким этот показатель стал также в Чувашии и составил 173%. Следом в рейтинге расположилась Самарская область с показателем 165%. Тройку лидеров замыкает Марий Эл, где прирост составил 152%. В Нижегородской области количество операций год к году выросло на 122%.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

- С момента запуска коммуникационной платформы «Другие правила» в 2017 году Tele2 существенно расширила линейку финансовых сервисов. Нас выбирает все больше клиентов в том числе благодаря комфортным и разнообразным услугам в сегменте мобильной коммерции. Так, мы запустили площадку для онлайн-инвестирования. Клиенты могут совершать покупки паев с минимальных сумм и получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения. Кроме этого, мы увеличили число банковских продуктов. Абоненты могут заказать на сайте карту «Совесть» и получить месяц увеличенной рассрочки у всех партнеров, а при оформлении карты «Яндекс. Деньги» – дополнительные бонусы и баллы. Сегодня Tele2 занимает лидирующие позиции на рынке мобильной коммерции. Компания гибко подходит к потребностям своих клиентов. В 2019 году мы сделали более удобными условия финансовых операций и добились успехов в конверсии. Рост оборота в мобильной коммерции ярко показывает успешность выбранной стратегии.