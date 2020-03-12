Колбы с реактивами и килограммовый сверток «запрещенки»: 28-летний нижегородец устроил нарколабораторию в арендованном доме на Бору

Сотрудники правоохранительных органов закрыли наркопритон с подпольной лабораторией на Бору. 28-летнего нижегородца-дилера, который изготавливал и продавал в арендованном доме запрещенные вещества, уже арестовали. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, молодой человек был задержан в конце января. В его сумке лежал килограммовый сверток с «метилэфедроном».

Через некоторое время оперативники нагрянули в дом к нижегородцу, где обнаружили еще сотню грамм готовой продукции, которую парень намеревался в ближайшее время продать. В соседних комнатах нашли и нарколабораторию, где обвиняемый готовил синтетические наркотики. Правоохранители увидели там и емкости и химреактивами, стеклянные колбы и посуду, фильтры, маски-респираторы, перчатки и другие средства химзащиты, а также измерительные приборы и даже упаковку. Все это было изъято.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере» уголовного кодекса. Максимальное наказание за совершение этого преступления – лишение свободы на срок до 20 лет.

Кстати, свою вину молодой человек полностью признал. Сейчас он находится под стражей – расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/765965" frameborder="0"></iframe> 28-летний нижегородец устроил нарколабораторию в арендованном доме на Бору.

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