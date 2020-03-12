Пьяный экс-сотрудник ФСИН устроил стрельбу рядом с жилым домом в Богородске

Прошлым летом в Богородске пьяный экс-сотрудник федеральной службы исполнения наказании устроил стрельбу рядом с жилым домом. Инцидент произошел в конце июля, когда мужчина решил выпить с неизвестными людьми – в ходе пьянки он что-то не поделил с одним из местных жителей, и завязалась ссора.

В какой-то момент мужчина достал пистолет, разрешение на хранение и ношение которого ему выдали как сотруднику органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, и выстрелил в того, с кем спорил. До этого с потерпевшим они не были знакомы.

Как сообщается на официальном сайте судов общей юрисдикции Нижегородской области, в отношении стреляющего уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Через четыре месяца мужчину уволили со службы – в ближайшее время он предстанет перед судом и ему изберут меру пресечения.

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